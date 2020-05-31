خاص| أحمد وفيق بعد نجاحه في "الاختيار": "أتمنى تجسيد الشهيد عبدالمنعم رياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان أحمد وفيق إنه بعد مشاركته ضيف شرف ف مسلسل الاختيار، الذي تم عرضه فى السباق الدرامي الرمضاني إنه يتمنى تجسيد عمل درامي يحمل السيرة الذاتية لأحد ابطال مصر وشهدائها مثل الشهيد عبدالمنعم رياض، والشهيد أحمد حمدي".

وعن مشاركته في "الاختيار"، قال: "أرى المشاركة في مثل هذا العمل هي واجب وطني، فهو عمل لتخليد شهداء البلد، ونقدم خلاله قيمة وينمي لدى الأجيال الجديدة الشعور الوطني".

وبشأن ردود الفعل، التي لاقاها بشأن مسلسل النهاية، الذي عرض له، قال: "الحمد لله كنت أتوقع نجاح المسلسل، لأن جميع عناصر النجاح كانت متوفرة له، ولكننى لم أكن اتخيل ردود الفعل الكبيرة هذه، خاصة على دوري خلاله".

وعن أصعب المشاهد خلال العمل، قال: "المشاهد المتعلقة بالجرافيكس، كانت تتطلب تركيز شديد".

وقال: "انتهيت من تصوير فيلم 2 طلعت حرب، للمخرج مجدي أحمد علي، وأقوم خلاله بدور طبيب نفسي عائد من الخارج ضمن إطار إحدى القصص، التي يتكون منها العمل المبنى على 4 قصص، أيضا استكمل بعد بضعة أيام تصوير دوري ضيف شرف في فيلم حفلة 9، مع غادة عبدالرازق وطارق لطفي".