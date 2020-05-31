تراند اليوم : فيديو| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة "حسن حسني"

كشف نجل الممثل المصري حسن حسني عن الساعات الأخيرة في حياة ‏والده قبل وفاته في الساعات الأولى من فجر السبت‏.

وقال هشام حسن في مداخلة تليفزيونية مع قناة (‎ TeN TV)، إن والده ‏قضى رمضان وأيام العيد في خير حال وصحة جيدة، غير أنه شعر بألم في الصدر قبل يومين، وكانت المرة الأولى التي يشتكي من قلبه.‏

وعلى إثر ذلك، توجه إلى المستشفى وبعد الآشعة ورسم القلب تبين وجود جلطة مما اضطر الأطباء لتركيب ‏قسطرة في القلب، وبعد خمس ساعات من تركيبها، وبسبب عامل التقدم في السن لم يتحملها، ووافته المنية.

وأكد نجل الممثل المصري، أن والده لم يوصه أي وصية أخيرة ولم يتحدث إليه سرًا، فقد كان للحظة الأخيرة يحب تجمع أولاده معه ويعشق ‏الضحك، وفي المقام الأول كان حب الناس يعني له الكثير، كما كان يعتبر أن أحفاده هم أقرب الناس إليه.‏

وكان حسني تعرض أكثر من مرة لشائعات حول وفاته كان آخرها في نوفمبر الماضي.

وفي آخر مداخلة تليفزيونية، أعرب حسني عن استيائه من ذلك، على الرغم من أنه اعتاد إطلاق مثل هذه الشائعات مرارًا وتكرارًا، غير أنه في تلك أدت الشائعة لإزعاج أبنائه وأحفاده الذين قدموا إلى ‏منزله منتصف الليل بسبب الخوف عليه.‏

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أضاف حسن حسني مازحًا أنه يخاف من كثرة إطلاق الشائعات عن وفاته أن يتوفى بالفعل فلا يصدق الناس ويعتبرونها شائعة.‏

وكان آخر عمل فني شارك فيه حسني مسلسل ‏‏"سلطانة ‏المعز" ‏مع الفنانة غادة عبد الرازق ومن قبلها مسلسل "أبو جبل" مع الفنان مصطفى شعبان الذي عرض في رمضان من عام ‏‏2018‏‎.‎

وشارك أيضًا فى العام الماضي في فيلم "خيال مآتة"، من بطولة أحمد حلمى، ومنة شلبى ‏وخالد ‏الصاوى ‏وبيومى فؤاد‎.‎



