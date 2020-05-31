تراند اليوم : لماذا طلب يونس شلبي من عادل إمام وسعيد صالح عدم حضور حفل زفافه؟

تحل اليوم الذكرى رقم 79 لميلاد الفنان الراحل يونس شلبي الذي اشتهر بأدواره الكوميدية في الكثير من الأعمال الفنية الشهيرة مثل مدرسة المشاغبين و العيال كبرت .

وفي حياة يونس شلبي قصة طريفة حيث تزوج من سيدة من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية التي ولد فيها .

وطلب يونس شلبي من زملائه بمسرحية مدرسة المشاغبين مثل سعيد صالح وعادل إمام وأحمد ذكي عدم حضور حفل زفافه لعدم امتلاكه الأموال اللازمة لتوفير الطعام في الحفل .

واقتصر الحضور على الأسرة والعائلة والمقربين لكن يونس شلبي تفاجأ بحضور سعيد صالح وأغلب زملائه بالمسرحية الذين أخبروه أنهم لم يهتموا بما قال وقرروا الحضور لمشاركته فرحته وليس إلا.

