سعد عبدالعزيز وعبدالله ظهران لـ "الخليج 365": بطل "أوريم" يمثل عدداً كبيراً من شبابنا السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 مايو 2020 10:47 صباحاً - حقق مسلسل "أوريم"، ببساطته وعفويته، نجاحاً باهراً، لافتاً الأنظار إليه منذ عرض حلقته الأولى على الرغم من تنوع وكثرة الإنتاجات الفنية السعودية والخليجية والعربية المخصَّصة للموسم الرمضاني، وظهور عديدٍ من الأعمال الفنية القوية.



وقد حصد العمل ثناءً كبيراً من النقاد والمهتمين بالأعمال الدرامية السعودية، مؤكدين أنه تجربة شبابية مميزة ومختلفة عن بقية الأعمال التي تُعرض في رمضان 2020.



يأتي ذلك على الرغم من تأثُّر كثيرٍ من الأعمال الدرامية في الموسم الجاري بانتشار فيروس كورونا المستجد الذي أوقف أعمالاً، واختصر عدد الحلقات في أعمالٍ أخرى، ووضع عراقيل كبيرة في وجه تصوير المسلسلات التي اكتملت.



ولمناقشة "أوريم" من جميع جوانبه، التقينا في "الخليج 365" بطل المسلسل الفنان سعد عبدالعزيز، وكاتبه عبدالله ظهران، فتحدثا عن كواليس العمل، وكشفا عن أسباب تحقيقه هذا النجاح الجماهيري الكبير.



سعد عبدالعزيز: والدتي شجعتني على العمل في المجال الفني

سعد عبدالعزيز



حدِّثنا بدايةً عن تجربتك الأولى في الدراما التلفزيونية؟

كانت تجربةً مختلفةً عن أي تجربةٍ سابقةٍ لي، لا سيما من ناحية التقيد بالشخصية، والارتباط بها، لذا سعيدٌ جداً بأداء هذا الدور، ونجاح العمل.



كيف تصف شخصيتك في مسلسل "أوريم"؟

تمثِّل شخصية ناصر عدداً كبيراً من الشباب في المجتمع السعودي، فهو مثلهم يعتمد على نفسه، ويناضل، ويسعى خلف تحقيق أحلامه الخاصة.



بماذا شعرت حينما تمَّ الطلب منك أداء الدور الرئيس في العمل؟

شعرت بمسؤولية كبيرة، وأحسست بالسعادة لتحقيق حلمي في التمثيل عبر العمل في أول مسلسلٍ تلفزيوني لي، وصمَّمت على أن أثبت نفسي بوصفي ممثلاً صاعداً.



مَن الذي اكتشف موهبتك في التمثيل؟

اكتشفتُ موهبتي بنفسي.



أكثر شخصٍ حفَّزك على العمل في المجال الفني، مَن هو؟

هيلا الرشيد، والدتي، حفظها الله.



هل واجهت صعوبات أثناء أدائك شخصيتك في المسلسل؟

واجهت صعوبةً في عدم الخروج من الشخصية في البداية، لكنني بعد فترة أحببتها.



آلة موسيقية تتمنى إجادة العزف عليها؟

أجيد العزف على العود، وأطمح إلى تعلم العزف على التيشلو.



هل سنراك في أعمال تلفزيونية أخرى قريباً؟

الله أعلم.



ماذا عن الأفلام السينمائية، ألا تفكر في خوض هذه التجربة أيضاً؟

بالتأكيد أفكر في العمل بالسينما، وأرى التجربة التلفزيونية مجرد بداية لمسيرتي الفنية.



مَن ممثلك المفضل؟

‏Jake Gyllenhaal.



ما رأيك في الأعمال المحلية والممثلين السعوديين؟

أرى أننا جميعاً نسعى إلى تقديم الأفضل.



عبدالله ظهران: كانت هناك وصفةٌ لنجاح "أوريم"

عبدالله ظهران



عرِّفنا في البداية عن نفسك، مَن عبدالله ظهران؟

عبدالله ظهران، مهندس كيميائي متخرِّج في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عملت في مجال النفط والغاز، وفي مجال ريادة الأعمال والتسويق والمبيعات. أهوى الكتابة منذ صغري، لذا توجَّهت إليها، وكانت بدايتي عبر أحد برامج يوتيوب، ثم تم ترشيحي لكتابة برنامج الحصن السعودي، وهنا بدأت أول خطوة جدية لي في مجال الكتابة بوصفي كاتباً حراً.

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حدِّثنا عن فكرة مسلسل "أوريم"؟

فكرة مسلسل "أوريم" فكرة بسيطة، إذ يسلِّط العمل الضوء على شريحةٍ من فئة الشباب في المجتمع السعودي، يعملون "كباتن" في مجال تطبيقات الأجرة، ما يجعلهم أكثر عرضةً للمواقف الطريفة والغريبة، والمخيفة أحياناً، وأسمِّي تجربتهم بـ "مسرِّعات النضج والإدراك"، كونها قناة حياتية غنية وكفيلة بصقل شخصية الشاب عبر معرفة حجم العالم، واختلاف الناس.



يضم المسلسل عدداً من المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، هل ساعدك محتواهم على الـ "سوشال ميديا" في كتابة الأدوار على قياسهم؟

كلا، فقد كتبت النص أولاً، ثم تمَّ اختيار الممثلين بما يناسب شخصيات العمل، واستناداً إلى مهاراتهم في التمثيل، مثلاً سعد عبدالعزيز، وخالد عبدالعزيز، وزياد العمري، تمَّ اختيارهم بسبب بروزهم بوصفهم ممثلين في منصات عدة، وامتلاكهم الخبرة في مجال صناعة الأفلام، ما أسهم في إتقانهم أدوارهم في المسلسل، وإثرائهم المشاهد.



كيف رأيت ردود أفعال متابعي "أوريم"، وهل توقَّعتها؟

ردود الفعل على العمل كانت متوقعة لإيماننا بأن ما نقدمه مختلفٌ ولطيفٌ. لقد كنا يوماً ما نجلس أمام الشاشات، ونشاهد ما تقدمه الدراما السعودية، وما تقدمه أيضاً القنوات الأجنبية من أعمالٍ، وكنا نرصد وجهات النظر المختلفة لكل مَن حولنا، ما أسهم في صنعنا عملاً بعيداً عن المبالغة الكوميدية بالاعتماد على "كوميديا الموقف" التي لامست فئة كبيرة من مجتمعنا لم تعتد على هذا النوع من الكوميديا في الدراما السعودية.



برأيك، ما الذي أسهم في نجاح العمل؟

كانت هناك وصفةٌ لنجاح "أوريم"، وهي أن الجميع كان مشاركاً في كل مرحلة من مراحل صنع المسلسل، فأنا والمخرج والمنتج والممثلون كنا نناقش كل ما يخص العمل، ونختار الأفضل بينها، ولم تكن المسمَّيات مهمة فالأفضلية كانت للرأي والاقتراح الذي يثري العمل، وهذا سبب نجاحنا.



من وجهة نظرك، مَن الفنان الأكثر تألقاً في العمل؟

أي عملٍ يقوم على "كوميديا الموقف"، وينجح، يكون الفنانون المشاركون فيه جميعاً متألقين، أما إذا فشل فالسبب يكون وجود خللٍ في أحد أطراف الموقف، من ممثلين وكُتَّاب ومخرج. إتقان الجميع دورهم سبب ظهور "أوريم" بهذا الشكل المُرضي.



هل وجدت صعوبةً في كتابة أحد مشاهد المسلسل؟

كتابة الشاشة، أو "screenwriting" بحد ذاتها متعبة، وتتطلب وصفاً دقيقاً للموقف، والمشاعر، والحركة، لذا جاءت بعض المشاهد متعبة من ناحية الوصف الدقيق، وهذا النوع من الكتابة أفضل لغة تواصلٍ بين الكاتب والمخرج.



ما سبب إسهام أكثر من كاتبٍ في تأليف العمل، وكيف كان التعاون بينكم؟

لكلٍّ منا نقاط قوةٍ وضعف، وكان الكاتبان الرئيسان لـ "أوريم" أنا والأستاذ عبدالعزيز مغربي، وقد عرف كلٌّ منا ما ينقص الآخر، وتعاونا على تقديم عملٍ جيد، أما البقية فأخذنا رأيهم حول الحلقات، وتنقيحها، وتعديلها، وتقديم أفكار تثري العمل، والحمد لله، الجميع أسهم بشكل رائع.



كيف وجدت إقبال الناس على أعمال رمضان 2020 لا سيما مع الحجر الصحي المنزلي، وهل تعتقد أن المسلسل كان سينجح أكثر لولا هذه الظروف؟

بحجرٍ صحي، أو دونه، سيبقى الوضع على حاله، إذ يتزامن وقت عرض المسلسل مع الإفطار، والجميع موجود أمام الشاشة، وأرى أن تفاعل المشاهدين في مواقع التواصل مع العمل دليلٌ على محبتهم ما قدمناه. فيروس كورونا خدم نوعاً ما بعض الأعمال من حيث المشاهدة، لكنَّ هذا الأمر لا ينطبق على "أوريم".



ما أهم مراحل الكتابة من وجهة نظرك؟

مرحلة التأليف، وهي صناعة العالم المحيط بالشخصية الرئيسة، وعلاقتها به، واستجابتها لما يدور فيه، وتأثير هذا المحيط على تكوين هويتها النفسية والفكرية، وهذا الأمر لا يعتمد على الشخصية الرئيسة فقط، بل وتشمل كل شخصية في المسلسل، وإن كانت ثانوية، إذ يجب أن نعاملها بوصفها شخصية رئيسة في تأثيرها، ونصنع لها ماضياً وحاضراً، وطبعاً، وتحديد مسببات هذا الطبع، وكيف يؤثر سلباً، أو إيجاباً على الشخصية الرئيسة لمساعدتها على حل الصراع الداخلي بين ما تريد وما تحتاج، واكتشاف ذاتها، والاعتماد على نفسها، كما هو الحال مع ناصر في "أوريم".



بماذا تنصح الكُتَّاب السعوديين المبتدئين؟

أنصحهم بقراءة الناس أكثر من قراءة الكتب، لأن ذلك يكسبهم مهارة اختيار الحوار المناسب للموقف والمشاعر، وحركة الجسد، والنبرة المناسبة للنص، فتكون الكتابة هنا واقعية، وتلامس مشاعر المشاهد. شاهدنا مسلسلات كثيرة، كان فيها الحوار أكبر من الموقف، أو العكس، وتسبَّب ذلك في اتهام بعض الممثلين بضعف الأداء، والحقيقة أن المتهم الأول هنا هو الكاتب.



ما أعمالك ومشاريعك المستقبلية؟

أحبُّ كثيراً أفلام ديزني، لذا أطمح إلى تنفيذ بعض الأعمال التي كتبتها في هذا المجال، وحالياً أعمل على ذلك، والوضع مبشر جداً لتوفر ظروف النجاح كلها لهذا النوع من الأعمال في السعودية، خاصةً أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، فتح طرقاً جديدة في مجال صناعة الأفلام، وأصبح الطريق ممهداً لأن تكون الكتابة مصدراً ممتازاً للدخل، وهذا ما دفعني إلى تحويل عملي من الهندسة إلى الكتابة لثقتي في أن هذا المجال سيكبر، ويصبح أكثر نضجاً وجدية مستقبلاً.





سعد عبدالعزيز، شاب موهوب، يسعى إلى نقل صورة حسنة عن المجتمع السعودي من خلال أعماله التي يقدمها في موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، ويُعدُّ من أبرز مشاهير الـ "سوشال ميديا" في بلاده على الرغم من صغر سنه.



ومؤخراً أكمل خطوات مشواره الفني، في الكتابة والغناء والعزف، عبر تمثيله في مسلسل "أوريم"، الذي عُرِضَ في رمضان 2020 على قناة MBC، وحقق نجاحاً باهراً.



رأي ناقد



من جهته، تحدث لـ "الخليج 365" محمد سلامة، الباحث والناقد المتخصِّص في الفن السعودي، عن رأيه في مسلسل "أوريم"، والمواهب الشابة المشاركة فيه قائلاً: "شاهدت عديداً من مشاهد أوريم، وقد راقت لي، وجذبتني المواهب الشابة الرائعة المشاركة في العمل، والأفكار المميزة المطروحة فيه، وأرى أنهم أحدثوا تجديداً مهماً جداً في المسلسلات السعودية، لاسيما الممثل سعد عبدالعزيز، الذي ينتظره مستقبل واعد، وقد لاقى الإشادة من كثيرٍ من المتخصِّصين في المجال الفني، وأبدى الجميع إعجابه بموهبته الحقيقية والطبيعية والفطرية، كذلك الحال مع زياد العمري، إذ يُعدُّ من الممثلين المبدعين في العمل". مضيفاً "سُعدت جداً بهذا المسلسل، وأعتقد أن الوجوه الشابة فيه أمامهم مستقبلٌ كبير، خاصةً سعد عبدالعزيز، وكلهم مواهب حقيقية".



تغريدات مشجعة صاحبت العمل

تغريدات مشجعة صاحبت العمل



-وعبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجَّه الفنان فايز المالكي رسالةً لسعد عبدالعزيز مغرداً: "كنت جميلاً جداً أنت ومَن معك. عمل رائع، وأنت الأروع. ‏الله يوفقك وإلى الأمام".

وفي تغريدة أخرى، قال المالكي عن "أوريم": "من الأعمال المميزة". مُشجعاً سعد عبدالعزيز على الاستمرار بالقول: "أنت نجم المستقبل بإذن الله".

-فيما غرد الشاعر محمد السكران عن سعد عبدالعزيز قائلاً: "اختلفنا كثيراً حول سعد عبدالعزيز في الفترة السابقة، وأعتقد الآن من باب المنطقية، أن نعترف بجودة وروعة ما يقدمه في أوريم على شاشة mbc. ‏سعد مذهل، ويتقن تقمُّص الدور الذي يمثله، ويجب أن نحتفل ببروز نجم محسوب علينا كمجتمع سعودي بدلاً من محاربته. فخورون بك يا سعد".

-بينما قالت الكاتبة السعودية سارة مطر: "بطل مسلسل أوريم‬ الفنان سعد عبدالعزيز ممثل قوي، مدهش، تعابيره طبيعية، وهو ممثل لا يخاف الكاميرا".‬‬‬‬

-ووافقهما الرأي الممثل عماد القدسي مغرداً: "العمل بسيط وعفوي، لكنه من أصعب أنواع الكوميديا فالعمل قائم من وجهة نظري على الكوميديا السوداء‬، ‏ومعناها بالمختصر أن تُظهر النكتة وسط المعاناة. سعد عبدالعزيز ممثلٌ لم يستخدم التهريج والبهرجة لنضحك، فهو ممثل مختلف". ‬‬‬‬

-فيما غردت الإعلامية نشوة الرويني مثنيةً على سعد عبدالعزيز: "أبدعت في المسلسل، أوريم أصبح عادةً يومية".

-وأشادت خديجة الوعل بالعمل قائلةً: "أوريم‬ رائع، ويستحق المشاهدة، وأشيد بالممثل الشاب سعد عبدالعزيز".

-بينما قال إبراهيم البكيري: "إنت اللي ينقال عليه مصطلح: فنان بكل تفاصيله وأفكاره"‬‬‬‬‬‬.

-وعن المسلسل، ‏قال عادل الهذلول، كاتب الرأي: "نجح أوريم‬ بكوميديا الموقف. ‏ألف تحية وشكر لمَن ركز في جهده دون بهرجةٍ ولا إثارةٍ للجدل".‬‬‬‬

-كذلك أكد رجا ساير المطيري، الكاتب، روعة العمل مغرداً: "أعتقد أن أوريم‬ أفضل عمل سعودي في رمضان 2020، ‏كوميديا لطيفة، متماسكة، بأداء ممتاز من الممثلين الشباب، ‏والشباب هم الحل، والاستثمار فيهم هو الحل. ‏فكر جديد، روح جديدة، وأسلوب جديد".‬‬‬‬

-وأثنى بتال القوس، الإعلامي، على المسلسل مغرداً: "‏مسلسل أوريم.. يغرس بذوراً لمواهب سعودية قادمة في التمثيل.. أتمنى أن تثمر يوماً.. أعجبتني بساطته وأداء الوجوه الشابة فيه"‬‬‬‬.

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