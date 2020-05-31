وفاة الفنانة المصرية عفاف شاكر.. شقيقة شادية

توفيت الفنانة المصرية المعتزلة عفاف شاكر شقيقة الفنانة الراحلة شادية من والدتها، في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم دفن الجثمان في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا.



وكان كمال زادة المدير المالي لمهرجان الجونة السينمائي المصري، وأحد أقارب الفنانة الراحلة كتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" نبأ الوفاة قائلا "انتقلت إلى رحمة الله الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية وأخت جدتي".

وتابع كمال زاده"نرجو الدعاء وإلى الفردوس الأعلى، إنا لله وإنا إليه راجعون.. الحمد لله على كل شىء، الـ 3 أخوات (عفاف وسعاد وشادية) مع بعض في مكان أحسن".

يذكر أن الاسم الحقيقي للفنانة عفاف شاكر هو "نور الحياة علي آغا" وهي الشقيقة الكبرى للراحلة شادية من والدتها، وقد ولدت في 15 يونيو 1929، وينتمي والدها لأسرة ثرية في تركيا وكان أدميرالا في الأسطول البحري التركي.

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تزوجت عفاف شاكر من الفنان كمال الشناوي، وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة، واقتحمت الوسط الفني قبل شادية، وظهرت لأول مرة عام 1946 في فيلم بعنوان "ملاك الرحمة" أمام فاتن حمامة.

كما شاركت في نفس العام في فيلم"أحمر شفايف"بطولة نجيب الريحاني.

وظهرت عفاف مع شقيقتها شادية في عدة أفلام منها "أمال"، إنتاج عام 1052، و "ألحقوني بالمأذون"، عام 1954.

وكانت مسرحية "كل الرجالة كدة" بطولة إسماعيل ياسين عام 1964 آخر عمل فني شاركت فيه ، بعد ذلك تركت مصر وقررت الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.