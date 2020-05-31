تايلور سويفت لترامب بعد مقتل جورج فلويد: سنقيلك في نوفمبر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمر الولايات المُتحدة الأمريكية في أوقاتٍ عصيبة للغاية بعد عملية القتل العنصرية للرجل الأسود جورج فلويد، على يد رجال الشرطة البيض في مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا، حيث أصبحت الحادثة الأليمة قضية قومية أمريكية وعالمية ضد العنصرية، ضجّت من خلالها المواقع الإخبارية وصفحات السوشال ميديا بأشد أنواع الانتقاد لما حصل، وطالبت بإنزال أشد أنواع العقوبات ضد القتلة.

ولم تكن حادثة مقتل "جورج فلويد" قضيةً اهتمّ بها العامّة الأمريكيون فقط، بل كان للمشاهير حصّتهم الضّخمة في التعبير عن رأيهم فيما حدث واستخدام منصاتهم على السوشال ميديا للمُشاركة في محاربة العنصرية والمطالبة بتغيير القانون ومُحاسبة المُجرمين.

وكان من بين هؤلاء المشاهير النّجمة العالمية تايلور سويفت، والتي وصل بها الأمر إلى توجيه تغريدة شديدة اللهجة لرئيس البلاد دونالد ترامب، قالت فيها: "بعد تأجيج نيران التفوق البيض والعنصرية أثناء رئاستك بأكملها، ألديك الجرأة للتظاهر بالتفوق الأخلاقي قبل التهديد بالعنف؟ عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار؟؟؟ سنصوت ضدك في نوفمبر دونالد ترامب".

من الجدير ذكره أنّ نسبة شعبية دونالد ترامب، في تدهورٍ شديد حاليًا، وزاد انخفاضها بعد مقتل جورج فلويد يوم الاثنين الماضي، وزاد من خرابها منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عندما وضعت علامة تحقق مرتين على تغريداته، مُشككةً بصحة المعلومات التي ينشرها تارة، واتهامه بنشر العنف تارةً أخرى.

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فبعد حادثة مقتل فلويد، غرد ترامب قائلًا: "هؤلاء السفاحون يسيئون ذكرى جورج فلويد ولن أدع ذلك يحدث. تحدثت للتو إلى الحاكم تيم فالز وأخبرته أن الجيش معه طوال الطريق. أي صعوبة وسنفترض السيطرة، ولكن عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار. شكرا لكم!".

وضع تويتر على تغريدة الرئيس علامةً تشير إلى أنّ كلماته "تمجد العنف"، وهي المرة الثانية التي يتم فيها وضع علامة إبلاغ على تغريداته، كما أخفى تويتر عبارته "عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار" مع وضع رسالة تحذيرية عليها تقول إنها خالفت قواعد تويتر.

ومُسبقًا خلال الأسبوع الماضي، وضع تويتر علامة "تقصي الحقائق" على اثنتين من تغريدات ترامب يوم الثلاثاء، ادعت أن التصويت عبر البريد في انتخابات 2020 سيكون "احتياليًا إلى حد كبير".

ويأتي التصعيد الأخير في خلاف الرئيس مع تويتر بعد ساعات فقط من توقيعه على أمر بإلغاء الحماية القانونية لشركات وسائل التواصل الاجتماعي، التي يتهمها بالتحيز السياسي