أحمد سعد يؤكّد أنه تربّى على الإبتهالات والأغاني الدينية هي الأساس

القاهرة - لايف ستايل
الفنان أحمد سعد واحد من أقوى الأصوات المصرية المتواجدة على الساحة الفنية حالياً، كما تميز بالغناء الديني والابتهالات التى أداها بشكل مختلف.وفي حواره مع برنامج The Insider قال سعد أن أساسه في الغناء هي الأغاني الدينية، كما أنه تربى على الابتهالات، وأضاف سعد أن الأغاني الدينية هي التي الباقية والتي يلجأ إيها الجمهور دائماً.
يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد هي مشاركته في تقديم الأغاني الدرامية لمسلسل "البرنس" وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، محمد علاء، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، محمد مهران، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة، أحمد داش وريم سامي.
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