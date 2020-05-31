فضل شاكر يعود إلى الصدراة بـ"غيب".. والبعض مستاء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق الفنان اللبناني فضل شاكر أحدث أعماله الغنائية، التي حملت عنوان " غيب " من كلمات محمد الرفاعي، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم بالإضافة إلى المكس والماستر لياسر أنور.

وتقول كلمات الأغنية " غيب " التي جاءت باللهجة المصرية:

" غيب "عن عيني لو مرتاح، واعتبره حب وراح، " وانساني " عن نفسي ، مش هانساك ، روح مش فارقه عندي " كتير جوايا حب كبير"،" وكفاية اللي انا عشته معاك " في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني ،" وعايزني آنسى " ،" ازاي يا عمري يا حته مني "، " معقول هاتبعد " يا ريت جاوبني الخوف قاتلني ،" لو سهل تنسى انا عمري ما نسى " " وغصب عني يااااه ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب"، " اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال"،" بان كل اللي كان جواك "،"من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال.

وأعرب الفنان فضل شاكر عن سعادته بالعمل الجديد " غيب " متمنيا أن ينال إعجاب جمهوره على امتداد عالمنا العربي، مؤكدا أن الاعمال القادمة تتميز باﻟﺘﻨﻮع واﻻﺑﺘﻜﺎر والارتقاء بالذائقة الفنية الغنائية.

وأضاف شاكر أن الفريق الفني يعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على خمس أغنيات جديدة، تحمل بصمات كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي، وسيتم اطلاقهما تابعا خلال العام 2020.

" غيب " تم أطلاقها على القناة الرسمية لملك الإحساس الفنان فضل شاكر " يوتيوب " وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية.

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ولاقت أغنية شاكر الجديدة ترحيبا من قبل جمهوره العريض في الوطن العربي، حيث وصفه كثيرون بصاحب الإحساس الذي لا مثيل له، وعاتبوه على غيابه.

بينما قال آخرون أن شاكر يجب أن يسلم نفسه للعداله حتى ينال العقاب الذي يستحقه، بعد دعمه لجماعات إرهابية.

وفي هذا الصدد علق البعض قائلين أن حياة شاكر الشخصية وانتمائه السياسي او الحزبي، لا علاقة له بفنه، مشيرين إلى أنه تعرض لظلم كبير في الآونة الأخيرة.

يذكر أنه في 28 سبتمبر قضت المحكمة العسكرية اللبنانية على فضل شاكر بالسجن مدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية، في قضية الشيخ أحمد الأسير التي حُكم فيها على الأسير بالإعدام.