كايلي جينر ووالدتها ترتعشان رعبًا.. وعلى حافة الهاوية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصفت تقارير متداولة حال نجمة الواقع الأمريكية كايلي جينر ووالدتها كريس جينر، بأنهما "ترتعشان خوفًا"، على إثر سحب مجلة فوربس، اسم كايلي من لائحتها لأغنياء العالم، إلى جانب توجيهها اتهامات بالتلاعب والفساد.

وأكدت فوربس في تغريدتها المنشورة، أن كايلي لا تستحق اللقب الممنوح اليها، متهمة نجمة تلفزيون الواقع بتضخيم قيمة أرباحها من شركة مستحضرات التجميل الخاصة بها وعلامتها التجارية "كايلي كوزمتيكس" لسنوات.

وقال تقرير لمجلة "صن" البريطانية نقلاً عن مصادر عائلية، إن كريس وكايلي جينر تشعران "بالقلق" سرًا بشأن ادعاءات فوربس، بشأن كذب العائلة الشهيرة حول ثروات وأرباح المليارديرة العصامية.

وادعى المصدر أيضا أن كايلي وكريس "قلقتان للغاية" حول العواقب القانونية والاجتماعية المحتملة لهذا الجدل، مشددًا على مدى السوء الذي قد ينتظر سمعة أحد أشهر الأسر في المجتمع الأمريكي المعاصر من "تشويه"، إلى جانب الدخول في مشاكل مع الحكومة بشأن ما وصفه بمزاعم فوربس.

وكانت فوربس قد ادعت مؤخراً أن كايلي ، 22 عامًا، كذبت بشأن وضعها المالي وقيمة شركتها "كايلي كوزموتكيس".

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وقال أحدهم لصحيفة "صن": "الثنائي الأم وابنتها على حافة الهاوية كما أنهما تخافان أن يضر ذلك بعلامتهما التجارية، بل والأسوأ من ذلك أنهما قد تتورطان قانونيًا".

ورغم الادعاءات بأن الأسرة تشعر بالقلق في الوقت الحالي من أنها قد تكون في مشكلة مع الحكومة، أخبرت كايلي متابعيها على تويتر أن ادعاءات فوربس هي آخر شيء يدور في ذهنها الآن.

وكتبت: "ما الذي أستيقظ عليه، اعتقدت أن هذا موقع مرموق، كل ما أراه هو عدد من البيانات غير الدقيقة والافتراضات غير المثبتة، لم أطلب أبدًا أي لقب أو حاولت أن أكذب في طريقي إلى هناك على الإطلاق".

لكن محامي خبير بالشأن المالي يقوض من تلك الثقة المفرطة التي أبدتها أصغر عائلة كارداشيان، بقوله في مقابلة نشرها موقع ديلي ميل، إن كايلي قد تواجه تحقيقا جنائيا بسبب المبالغات المزعومة.

ويقول المحامي المخضرم "تخميني هو أن لجنة الأوراق المالية والبورصة ستفتح على الأقل تحقيقا غير رسمي، ومن ثم قد يُفضي ذلك إلى تحقيق رسمي".