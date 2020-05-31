الجمهور ينتقد حبيب غلوم بعد تغريدة عن زوجته هيفاء حسين

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت تغريدة كتبها الفنان الإماراتي حبيب غلوم الكثير من التساؤلات عن مدى رضا زوجته الفنانة المعروفة هيفاء حسين، حول ما تضمنته التغريدة من جُمل أعتبرها البعض لا تتناسب مع علاقته الزوجية حتى لو كانت من باب المزاح.

وغرد غلوم عبر حسابه الخاص في "تويتر": "شباب شوفولنا حل من كثرة الجلسة في البيت صرنا أنا والحرمة وايد ربع لدرجة أني خبرتها كل أسراري وكل علاقاتي وأسماء كل ربعي بالذات إللي متزوجين بالشر وأماكن بيوتهم الثانية.. الله يستر من إللي ياي"!

وعبر عدد من المتابعين عن دهشتهم بمحتوى التغريدة، وأكدوا أن أكثر ما يثير الغرابة الجملة التي أحتوت على كلمة "علاقات" وهي إشارة إلى علاقات عاطفية –كما اعتبرها البعض-، حيث وجه الكثيرون اللوم لـ "غلوم" مشيرين إلى أن التغريدة لم تكن مناسبة ومستفزة، ولا تتناسب العلاقة المميزة والمحترمة التي تربطه بزوجته البحرينية هيفاء حسين.

بينما ضحك معظم المغردين على ما قاله الغلوم، وشاركوه ببعض أفكارهم الطريفة، وأهمها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي مع زوجته، وعدم كشف أسراره لها حتى لا تحاسبه عليها لاحقا.

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من ناحيتها، لم تعلق هيفاء حسين على منشور زوجها.

يشار إلى أن الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم قد أعلن عام 2010 زواجة من الفنانة البحرينية هيفاء حسين وهو الخبر الذي شكل دهشة للكثيرين، نظراً لفارق العمر بينهما، ولم ينفصل عن زوجته الأولى البحرينية الأصل، والتي رزق منها بولدين وإبنتين أيضاً.

وتعرضت زوجته هيفاء حسين للإجهاض في عام 2018 بسبب الإجهاد في العمل والتصوير، ولكن بعدها بعام رزق الثنائي بتوأم ولد وبنت، اختار لهما اسم سلطان وجواهر، وذلك في عام 2019.

وعبّر غلوم عن فرحته آنذاك قائلاً: "أللهم لك الحمد رزقنا أنا وأختكم هيفاء حسين بتوأم سميناهما سلطان وجواهر، تيمناً بسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لما لهما من فضل علينا وهذا أقل شيء نقدمه لهم".

وبعد زواج حبيب غلوم من هيفاء حسين عمل منتجاً أيضاً، وشارك في إنتاج العديد من الأعمال، التي قدّمت بطولتها زوجته.