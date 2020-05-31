شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تلتقط الصور لأنور حديد خلال تسلقه تمثال عملاق فى ساحة ترافلجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلم النجمة العالمية دوا ليبا كيف تقضي وقت ممتع مع صديقها السوبر موديل الشهير أنور حديد ، فقد التقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور للثنائي الشهير خلال قيامهما بنزهه رومانسية مميزة في لندن ، حيث كان يتبادلا أطراف الحديث ، كما ظهر أنور وهو يحتضنها .

دوا ليبا و أنور حديد

ظهرت دوا ليبا البالغة من العمر ( 24 عاما ) و تلتقط عدد من الصور لأنور وهو يتسلق تمثال الأسد العملاق الموجود في ساحة ترافلجار، و كان هذا هو الظهور الأول لدوا ليبا بعد أن غيرت لون شعرها لإحدي درجات اللون الفوشيا، و قد قررت ليبا أن ترتدي " بلوفر" متداخل الألوان و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Madhappy " .

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من نزهه دوا ليبا و أنور حديد

يذكر أن دوا ليبا قررت أن تأخذ خطوة جديدة في حياتها المهنية بتسجيل اسمها كعلامة تجارية، مما يمنحها إمكانية إطلاق عناصر عديدة تحمل علامة "Dua Lipa" بما فى ذلك الملابس ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى ألعاب الكمبيوتر والكتب والمجوهرات وحتى أدوات المطبخ، وهو الخبر الذى تداوله عدد كبير من المواقع العالمية ومن أبرزها insidenova .

بينما أكد مصدر لصحيفة "ذا صن" أن دوا ليبا تعلم جيدا أنها مطلوبة بشدة الآن ويمكنها أن تحقق ثروة طائلة، فهي قادرة على إطلاق الكثير من الأشياء التي تجلب لها المال لكن عليها الاختيار الصحيح في كل خطوة تخطوها.



من نزهه دوا ليبا و أنور حديد (1)