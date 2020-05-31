روجينا تلاحق يسرا على لقب الأفضل في استفتاء الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تصدرت الفنانة "يسرا"، استفتاء موقع "الخليج 365"، في قائمة "أفضل ممثلة دور أول عن مسلسل "خيانة عهد" رمضان 2020، وذلك حتى اليوم الموافق 31 مايو.

وحصدت "يسرا" المركز الأول بنسبة 34%، يليها الفنانة "روجينا" عن مسلسل "البرنس" بنسبة 32%، وجاءت الفنانة

دينا الشربيني عن مسلسل "لعبة النسيان" في المركز الثالث بنسبة 22%.

ولا يزال التصويت مستمرًا حتى 5 يونيو المقبل، ويمكنكم المشاركة في نتيجة "استفتاء الخليج 365"، واختيار نجمتكم المفضلة من الرابط التالي.. أضغط هنا