داليا مصطفى تنشر صورة مع زوجها بالسيارة.. وترصد حكايتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها ومتابعيها، عبر "إنستجرام" صورة جديدة لها رفقة زوجها الفنان شريف سلامة.

وعلقت "داليا"، على الصورة قائلة: "حوار بيني وبين شريف وأنا بصور، شريف: كفاية صور.. أنا: ولا صورة حلوة وبعدين بحط التليفون قدامه كدة أحسن، أنا: أثبت بقى بصور.. شريف: بسوق حرام عليكي.. أنا: نفسي أتصور صورة حلوة وشعري عجيب.. شريف: علشان تعرفي إني صابر.. أنا: ماشي بردوا هنزلها وإنت شكلك مش حلو".

تزوج الفنان شريف سلامة من الفنانة داليا مصطفى، بعد قصة حب دامت أكثر من ستة أعوام، جمعتهما خلال الدراسة منذ أن كانت طالبة وكان شريف زميلها في السنة الأولى، ثم تحولت الزمالة إلى قصة حب في السنة الثانية، وأثمر زواجهما عن سلمى وسليم.