"أنا مش بغبغان".. كارول سماحة ترد على متابع طالبها بعدم الحديث إلا في الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على هجوم متابع لها عبر حسابها بـ"تويتر"، انتقد تحدثها عن أزمة فيروس كورونا الحالية، ونصحها بعدم التحدث سوى في الفن.

وبدأ الأمر حينما غردت "سماحة"، حول ظهور لقاح لكورونا قائلة: "لقاح كورونا هي صفقة التاريخ اللعبة أصبحت واضحة"، ليرد أحد متابعيها قائلًا: "اللي فنه حلو يضل في الفن بلاش ترا الواحد يبطل يسمعكم مع كل موقف سيء وأخرتي ما أسمع إلا حمو بيكا".

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ومن جانبها ردت "كارول"، على هجوم متابعها قائلة: "إنت بأي عصر عايش حضرتك؟ مين حضرتك؟؟ لإعطاء الناس إذن يحكوا أو ما يحكوا، هيدا موضوع بيتعلق بصحتي، أنا مش بغبغان فقط بغني، أنا موجودة على شبكة التواصل الإجتماعي لأتفاعل وأعلق على أحداث المجتمع أيضًا، لا تتبعني بعد اليوم شكرًا".

وشاركت كارول سماحة، مؤخرًا في أوبريت "أنت أقوى"، مع مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: محمد منير، تامر حسني، صابر الرباعي، سميرة سعيد.