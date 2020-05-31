فيديو .. تامر سري يطرح أحدث أغانيه المحترم

طرح الفنان تامر سري طرح أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم المحترم، وجاء ذلك عبر قناة وتري الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية المحترم من كلمات أيمن الطويل، وألحان حسن دنيا، وتوزيع أسامة عبد الهادي. Advertisements يذكر أن الفنان تامر سري طرح مؤخرا كليب بعنوان بنظلم بعض، وهو من إخراج تامر سري والأغنية من كلمات إبراهيم شتا، وألحان معز علي، وتوزيع محمد عمار، كما حقق الكليب نجاحا واسعا منذ طرحه عبر مواقع السوشيال ميديا.

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