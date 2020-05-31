ابقى افتكرني يا معلم.. هكذا نعى جمهور السوشيال ميديا حسن حسني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا عدد من مشاهد جمعت النجم الراحل حسن حسني مع النجم هاني رمزي، حيث ظهر الثنائي في فيلم "غبي منه فيه"، عندما نجح سلطان "هاني رمزي" في السرقة، ولكنه اراد أن يتوب، ويرجع المال لأصحابه، فطلب من صاحب

الفلوس بأن يرتدي قميص أحمر وبنطلون أبيض، وعندما اتفقا على مكان المقابلة وجد عدد غفير من يدعوا بأن المال حقهم.

ونشر السوشيال ميديا صور من المشهد وكبتوا عليه عبارة تدعو لتخليد ذكرى النجم حسن حسني،

وهي: يا معلم .. يا معلم .. ابقى افتكرني يا معلم.

يذكر أن فيلم غبي منه فيه من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج رامي إمام، وبطولة كل من هاني رمزي، طلعت زكريا، حسن حسني، سامي مغاوري، نيللي كريم، سعيد طرابيك، عبد الله مشرف، غادة فلفل، فايق عزب، حسين ابو حجاج، حياة عبدون، ليلى الإسكندرانية، ماهيتاب محمد، هناء بركات.

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