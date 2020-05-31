مادونا تتظاهر لمحاكمة قاتل شاب أفريقي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شاركت النجمة المطربة مادونا، في مجموعة من الاحتجاجات الحالية ضد العنصرية، التي تجتاح أمريكا، بعد حادث مقتل شاب من أصول أفريقية على يد أحد الضباط الأمريكيين في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا الأمريكية.

النجمة العالمية نشرت مقطع فيديو من إحدي الإحتجاجات لفتاة تهاجم فيها العنصرية، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لتعلن تأييدها للمظاهرات من أجل حق الشاب صاحب الأصول الأفريقية جورج فلويد.

وكتبت مادونا عبر الفيديو الذي شهد مئات الالاف من المشاهدات “الناس يحتجون على القتل الوحشي لجورج فلويد، وهو ما يحق لنا كأمريكيين ان نتضامن معهم، حان الوقت للاحتجاج سواء اعجب ذلك ترامب او لا، بارك الله تلك الفتاة الشجاعة التي تحدثت”.

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وانتشرت خلال الساعات الأخيرة، حالة من الذعر والفوضى في شوارع المدينة من قبل السكان، نتيجة الواقعة التي تداولت بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا والتي وثق فيها الضابط وهو يعتدي على الشخص صاحب البشرة السمراء والذي توفي بعدها بالاختناق.

وظهر عدد كبير من السكان في المدينة وهم يشعلون النيران في المحلات التجارية بعد سرقتها، بالإضافة إشعال السيارات المتواجدة في الشارع في ظل غياب تام لرجال الشرطة الذين انسحبوا لعدة قدرتهم على التصدي لأعمال الشغب.

ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى من نوعها في تلك المدينة الأمريكية، فسبق أن شهدت المدينة حوادث اعتداء من الشرطة على الأشخاص أصحاب البشرة السمراء خلال السنوات الأخيرة.