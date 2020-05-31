شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تنتهى من تسجيل نصف أغانى ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل حاليا المطربة مى كساب على تحضيرات ألبومها الجديد الذى يشمل عددا من الأغانى المتنوعة وعددها 8 وتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم زوجها أوكا وتامر على ومحمد عاطف وآخرون ويحمل العديد من المفاجآت، وقد انتهت من تسجيل حوالى نصف أغانيه الذى يقدمها بشكل مختلف عن ألبوماتها السابقة.

آخر أعمال مى كساب هو فيلم "الطيب والشرس واللعوب" بطولة كل أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، من سيناريو وحوار رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله، وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية

وشاركت مى كساب مؤخرا فى مسلسل "اللعبة" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى

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وكانت مى كساب طرحت فى 2019 ألبومها "أنا لسه هنا" والذى ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبيرمن الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين فهم محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، اورتيجا، وجميع أغنيات الألبوم من توزيع أوكا.

يذكر أن آخر أعمال مى كساب أغنية بعنوان "ماما فين"، وهى تشهد تعاونها مع زوجها مغنى المهرجانات أوكا وابنتهما فريدة، وهى من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا، جاء تصوير الأغنية بشخصيات كرتونية.