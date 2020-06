شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج..كل ما يجب معرفته عن ألبوم إيلي جولدينج الرابع Brightest Blue والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن كشف إيلي جولدينج عن غلاف ألبومها الغنائي الرابع " Brightest Blue " كان السبب الحقيقي لإثارة فضول و حماس قطاع كبير من محبي وعشاق النجمة البالغة من العمر ( 33 عاما )، واليوم نكشف عن المزيد من أسرار ألبوم جولدينج الجديد .



غلاف الالبوم

كم أغنية يحتويها ألبوم " Brightest Blue" ؟

يحتوي ألبوم ايلي جولدينج الجديد " Brightest Blue " الذي سيتم إطلاقه رسميا في 17 يوليو المقبل علي 18 أغنية وبتكون من جزئين و ذلك حسب موقع " رولينج ستون " ، فكشفت جولدينج أن الجزء الأول من الألبوم يعكس مراحل ضعفها و يعترف بعالم معقد حيث لا تزال العلاقات تتسبب في السعادة او التعاسة ويمكن أن تكون أكثر شيء مؤلم في العالم .

أما الجزء الثاني من الألبوم أكدت جولدينج : " أنه كثيرا ما أجد نفسي أكتب أفكاري ومشاعري بطريقة أعرف أنها ستكون جذابة ولا تنسى " .

ما هي أسماء أغنيات الألبوم ؟

الجزء الاول

1. Start ft. SerpentWithFeet

2. Power

3. How Deep Is Too Deep

4.CYAN

5. Love I'm Given

6. New Heights

7. Ode To Myself

8. Woman

9. Tides

10. Wine Drunk

11. Bleach

12. Flux

13. Brightest Blue

الجزء الثاني

1. Overture

2. Worry About Me ft. Blackbear

3. Slow Grenade ft. Lauv

4. Close To Me with Dipli

5. Hate Me with Juice Wrld.

متي بدأت ايلي جولدينج العمل على هذا الالبوم ؟

بدأت ايلي جولدينح العمل علي " Brightest Blue " منذ عام 2017، حيث وضعت كل تركيزها و مجهودها ليكون الالبوم أكثر تميزا .