محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
تصدر مسلسل "البرنس"، استفتاء موقع الخليج 365، في قائمة أفضل مسلسل في دراما رمضان 2020، وذلك حتى اليوم الموافق 31 مايو.
ويأتي مسلسل "البرنس" في المركز الأول بنسبة 42%، يليه مسلسل "الاختيار" بنسبة 35% و"النهاية" بنسبة 18%.
ولا يزال التصويت مستمر حتى 5 يونيو المقبل، ويمكنكم المشاركة في نتيجة
كانت هذه تفاصيل خبر يلاحقه "الاختيار".. "البرنس" يتصدر "استفتاء الخليج 365" كأفضل مسلسل درامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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