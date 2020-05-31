يلاحقه "الاختيار".. "البرنس" يتصدر "استفتاء الخليج 365" كأفضل مسلسل درامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تصدر مسلسل "البرنس"، استفتاء موقع الخليج 365، في قائمة أفضل مسلسل في دراما رمضان 2020، وذلك حتى اليوم الموافق 31 مايو.

ويأتي مسلسل "البرنس" في المركز الأول بنسبة 42%، يليه مسلسل "الاختيار" بنسبة 35% و"النهاية" بنسبة 18%.

ولا يزال التصويت مستمر حتى 5 يونيو المقبل، ويمكنكم المشاركة في نتيجة