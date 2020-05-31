محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
نشرت الإعلامية أروى جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام.
وظهرت أروى بإطلالة صيفية على البحر، وعلقت: "الحمد لله الدنيا هتبدي ترجع زي الأول، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول، بس مش معنى كدا ننسى الكمامة، والتباعد الاجتماعي، إذا مش خايف على نفسك خاف على اللي حواليك".
وشاركت الإعلامية أروى مؤخرا في الفنان رامز جلال في الإيقاع بالضحايا، خلال برنامج رامز مجنون رسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر أروى في جلسة تصوير على البحر: "الدنيا هترجع بس بلاش ننسى الكمامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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