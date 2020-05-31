تراند اليوم : عاجل.. وفاة عفاف شاكر شقيقة الفنانة شادية

وكالات

أعلنت ايمي محمد حفيدة شقيقة الفنانة شادية وفاة جدتها الفنانة عفاف شاكر وكتبت من خلال حسابها على الفيسبوك، «إنا لله وإنا إليه راجعون» توفيت منذ قليل الفنانة عفاف شاكر (نور الحياة علي آجا)، الأخت الكبرى للفنانة “.

وأضافت :”خالص العزاء للعائلة الكريمة في مصر وتركيا والولايات المتحدة”.

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ونشرت صفحة شادية على الفيسبوك توضيح وقالت :” الدفن سيكون في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بجوار حفيدتها سارة.

نرجو من الجميع عدم تداول معلومات خاطئة والرجوع لنا وللأسرة للتأكد من المعلومات”.

وتابعت الصفحة :”عفاف شاكر، أو نور الحياة علي آجا، هي أخت الفنانة شادية من الأم فقط، أي أنها ليست شقيقتها ولذلك الاسم الحقيقي مختلف عن اسم الفنانة شادية، أو فاطمة أحمد كمال الدين محمد شاكر…رحم الله الفنانة عفاف شاكر”.