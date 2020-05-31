شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تنتطر طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" بعد فتح السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر النجمة هيفاء وهبى موعد طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" خاصة وأنه جاهزاً للعرض بعد إنتهاء مخرج العمل محمد حماقى من مونتاج ومكساج الفيلم حيث كان مفتلاض طرحه فى موسم عيد الفطر الماضى ولكن تم تأجيله بسبب أزمة فيروس كورونا، ويتم تحديد موعد نهائي لطرحه بعد الإنتهاء من الازمة وفتح السينمات الفترة المقبلة.

وتدورأحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.

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وكانت الجهة المنتجة قد كشفت عن البرومو الرسمى للفيلم، الذي احتوى على مشاهد إثارة وتشويق وتفجير سيارات ومطاردات وخلافه، بالإضافة إلى ظهورهيفاء بشكل مختلف ومميز .

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز، فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.