شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى عن أعمالها الجديدة: "بعمل ملوخية ورز تيجوا تاكلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ساندي، إنها لن تحيى خلال هذه الفترة أي حفلات غنائية "أون لاين" لعدم استعدادي نفسيا لذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وأضافت ساندي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": بفكر أعمل بعض الأغنيات الفردية في الفترة المقبلة، ولكني لم أستقر على أغنية بعينها، وعن أعمالها الجديدة داعبت جمهورها قائلة: بعمل ملوخية ورز تيحوا تاكلوا

وكانت المطربة ساندى طرحت ألبومها الجديد "اتنين في واحدة" والذى يضم 8 أغنيات متنوعة ما بين الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت ساندى فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".

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جدير بالذكر أن آخر أفلام ساندى فى فيلم "عيش حياتك" مع الفنان سامح حسين، والذى تدور قصته فى إطار رومانسى كوميدى خفيف، حول شخص يجسّد شخصيته سامح حسين يمر بأزمة كبيرة فى حياته، فهو كان ناجحا فى الماضى على المستوى الشخصى والعملى، ويعيبه أنه روتينى، ويخاف من التجديد وتطورات الحياة، مما يؤدى إلى تدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التى ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في نفس مجاله لكنه ناجح عمليا، ويسعى سامح حسين لاستعادة ابنه إلى أحضانه بعدما فضل الحياة مع زوج والدته.