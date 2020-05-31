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شكرا لقرائتكم خبر عن نجل المخرج أشرف فهمى يرد الجميل للراحل حسن حسنى: "خلتنى أحس كلمة بابا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مصطفى فهمى نجل المخرج أشرف فهمى الفنان الراحل حسن حسنى، زوج أمه ومن تولى تربيته بعد وفاة أبيه، بكلمات مؤثرة رد فيها الجميل للفنان الراحل، وقال مصطفى عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "شيلتنى على أكتافك وأنا فى عمر ابنى.. وفضلت شايلنى على أكتافك لحد آخر يوم فى عمرك .. عرفتنى يعنى إيه أب وسند وضهر.. وعملتنى بنى آدم واقف على رجلى .. مع السلامة يا مجدع يا طيب يا أبو قلب كبير.. خلتنى أحس كلمة بابا وأقولهالك من قلبى".
مصطفى أشرف فهمى ونجله مع الراحل حسن حسنى
يذكر أن حسن حسني تزوج مرتين، الأولى من سيدة خارج الوسط الفنى، ثم تزوج من السيدة ماجدة الحميدة الزوجة السابقة للمخرج الراحل أشرف فهمى، وتوفيت ابنته رشا، بعد صراع مع سرطان الغدد فى عام 2013، بعد سنوات قصيرة من احتفاله بزواجها، ودخل بعدها فى أزمة نفسية جعلته يرفض المشاركة فى أعمال فنية.
وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.
وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.
وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.
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