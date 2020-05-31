شكرا لقرائتكم خبر عن نجل المخرج أشرف فهمى يرد الجميل للراحل حسن حسنى: "خلتنى أحس كلمة بابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مصطفى فهمى نجل المخرج أشرف فهمى الفنان الراحل حسن حسنى، زوج أمه ومن تولى تربيته بعد وفاة أبيه، ‏بكلمات مؤثرة رد فيها الجميل للفنان الراحل، وقال مصطفى عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "شيلتنى على ‏أكتافك وأنا فى عمر ابنى.. وفضلت شايلنى على أكتافك لحد آخر يوم فى عمرك .. عرفتنى يعنى إيه أب وسند ‏وضهر.. وعملتنى بنى آدم واقف على رجلى .. مع السلامة يا مجدع يا طيب يا أبو قلب كبير.. خلتنى أحس كلمة ‏بابا وأقولهالك من قلبى". ‏



مصطفى أشرف فهمى ونجله مع الراحل حسن حسنى

يذكر أن حسن حسني تزوج مرتين، الأولى من سيدة خارج الوسط الفنى، ثم تزوج من السيدة ماجدة الحميدة الزوجة ‏السابقة للمخرج الراحل أشرف فهمى، وتوفيت ابنته رشا، بعد صراع مع سرطان الغدد فى عام 2013، بعد سنوات قصيرة ‏من احتفاله بزواجها، ودخل بعدها فى أزمة نفسية جعلته يرفض المشاركة فى أعمال فنية.‏

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وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله ‏المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة‎.‎

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم ‏الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ‏ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى‎.‎

‎‎وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم ‏منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد‎.‎