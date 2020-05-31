شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج مسلسل "زودياك" يستعد لتقديم جزء ثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حاليا المخرج محمود كامل جلسات عمل من أجل الاستقرارعلى التفاصيل النهائية لتحضيرات الجزء الثانى من مسلسل "زودياك" والبدء فى تصويره وعرضه خلال الفترة المقبلة ويحمل العديد من المفاجآت، كما أكد كامل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" .

وكان من المفترض أن يقدم صناع المسلسل الجزء الثاني منذ فترة ولكن تم تأجيله بسبب انشغال أبطاله بتصوير أعمال فنية أخرى، وبسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مي الغيطي، أسماء أبواليزيد، هند عبدالحليم، أحمد خالد صالح، مايان السيد، خالد أنور ومحمد مهران وإنجي أبوزيد ومن تأليف محمد حربي وهو مقتبس من الكاتب والروائي الراحل أحمد خالد توفيق وإخراج محمود كامل.

وكان أخر اعمال المخرج محمود كامل فيلم "بنات ثانوى" التي تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالى محمد بقسم العلمى.

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فيلم بنات ثانوي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الشباب بجانب جميلة عوض، أبرزهم محمد الشرنوبي، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

وقد طرح في السينمات بدءا من يوم 7 يناير بجميع دور العرض السينمائي، من إخراج محمود كامل، ونال الفيلم إشادات كبيرة منذ العرض الخاص الذى أقيم بحضور أبطاله، فضلا عن حضور بعض الممثلين لتهنئة زملائهم .