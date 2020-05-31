خاص| بدرية طلبة: "العمل مع الزعيم ختم النجومية ولا أعرف سبب تعاطف الجمهور معي في البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة بدرية طلبة عن حالة الرعب، التي انتابتها عند وقوفها أمام الفنان عادل إمام للمرة الأولى، خلال مشاركتها فى مسلسل "فلانتينو"، الذي عُرض في السباق الدرامى الرمضاني المقبل.

وأضافت في تصريحات لـ"الخليج 365": "أطرف المواقف التي حدثت خلال التصوير، عندما كنت أقف مرعوبة أمام الزعيم، وعندما رأنى مرعوبة، قام بإخافتي بشكل أكبر على سبيل المزاح، وقال لي بلهجة جادة (إنتى واقفة قدام الزعيم) فشعرت بالرعب أكثر، ما جعله يضحك كثيرا، وأنا أعتبر العمل معه شرف عظيم وختم النجومية".

وعن مسلسل "البرنس"، قالت: "كنت أتمنى أن تجمعني مشاهد بمحمد رمضان خلاله، إلا انني استمعت بوقوفي معه كثيرا من قبل".

وأضافت: " بالطبع لم أكن اتوقع نجاح الدور، فأنا دوما أقوم بالدور، وأظل خائفة فى انتظار رد الفعل، إلا أن اهتمام المخرج محمد سامى بأدوارنا جميعا خلال العمل جعلنى أشعر إننى أقدم عمل غير عادي، وسوف يكون مهما للغاية، وهو ما حدث بالفعل الحمد لله، ومحمد سامي مخرج عبقري".

وعن تعاطف الناس معها خلال دورها، قالت: " تعاطف الناس معي خلال المسلسل كان نابعا من حبهم لي، فلم يحبون أن يرونني معذبة إلى ذلك الحد، لأنهم يحبون بدرية الكوميدانة، وأنا حتى تلك اللحظة لا أستطع تفسير سر تعاطفهم معى لدرجة البكاء، وكنت صعبانة عليهم".