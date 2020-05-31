"الميرغني" عن عدم حضور جنازة حسن حسني: "بطلوا إلقاء الناس بالباطل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

دافع الفنان حمدي الميرغني، عن عدم حضور الفنانين جنازة الفنان حسن حسني.

وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "أحكامكم على الناس بمجرد افترضات ما هي إلا افتراءات، الله أعلم بظروف كل شخص على حدا، أنا مثلا واحد من الوسط الفني الملقي عليه اتهام التقصير في عزاء الأستاذ حسن حسني، أستقظيت من النوم فوجئت بوفاته بعد دفته، اتقوا الله واحترموا لحظة وفاته، وادعوا له بالرحمة والمغفرة، خيرا من الغيبة والنميمة وإلقاء الناس بالباطل".

وكان الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد هاجموا الكثير من الفنانين لغيابهم عن جنازة الفنان الراحل، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح أمس، ودفن بعدها بساعات.