أخت شادية وتزوجت من كمال الشناوي.. وفاة الفنانة عفاف شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

توفيت مساء أمس الفنانة المعتزلة عفاف شاكر، أخت الفنانة الراحلة شادية من والدتها في أمريكا، حسب ياسمين شاكر، ابنة شقيقها.

ومن المقرر أن تدفن الفنانة الراحلة، في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بجوار حفيدتها سارة.

وشاركت فاطمة شاكر، واسمها الحقيقي "نور الحياة علي أغا" في عدة أعمال مثل القط الأسود، لا تذكريني، عيون سهرانة، آمال، ليلة غرام.

وتزوجت الفنانة المعتزلة، التي قدمت آخر أعمالها عام 1964، لفترة قصيرة من الفنان كمال الشناوي، وعاشت فترة من حياتها في السودان.

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شاركت في عدة إعلانات خلال فترة شبابها، بجانب الأعمال الفنية، وولدت في 15 يونيو 1929.

بدأت حياتها الفنية في سن العشرين، في أواخر الأربعينيات، من خلال فيلم ملاك الرحمة، مع فاتن حمامة، وإخراج يوسف وهبي.

يذكر أن الفنانة شادية توفيت في 28 نوفمبر عام 2017.