أحمد صيام لـ"الخليج 365": "تحدثت مع حسن حسني قبل وفاته بساعات ولم يكن يشكو من شيء"

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان القدير أحمد صيام، الفنان الراحل حسن حسني فى تصريح خاص لـ "مصراوى"، مضيفا: "حسن حسنى بالنسبة لي حالة خاصة جدا، و قد كان دوما يرغب أن أدعيه بلقب خالي، وقد كنت على تواصل هاتفي معه دائما، و تحدثت معه قبل وفاته بعدة ساعات ولم يكن يشكو من شىء إلا التهاب الأعصاب، الذي كان يعانى منه في أثناء الحركة".

وأضاف صيام: "بدأت علاقتنا الفنية وصداقتنا منذ عام 1989 عندما أخذنى للعمل معه فى إحدى المسرحيات، التي لم تلق نجاحا منذ عرضها إلا بعد مشاركتنا فيها، فإننا كنا فال حسن عليها، وقدمني حينها للناس و تعلمت منه الكثير، وشاركنا بعدها سويا فى العديد من الأعمال، وأنا لم أر ممثلا مثله يفرح لزملائه ".

شيع جثمان الفنان الراحل حسن حسني، صباح أمس، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق الفيوم الصحراوي، و قد توفى صباح السبت عن عمر يناهز 89 عاما.