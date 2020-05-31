"والدها موسيقار ووالدتها راقصة ومشروع عن الشيخة موزة لم يكتمل".. معلومات عن نهلة سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة نهلة سلامة، اليوم، بعيد ميلادها الـ52، إذ إنها من مواليد 31 مايو 1968.

- هي ابنة الموسيقار فاروق سلامة ووالدتها الراقصة نوال الصغيرة، وعمها الموسيقار جمال سلامة.

- بدأت حياتها الفنية في أواخر الثمانينيات، من خلال السينما.

- لديها ابن يدعى فهد.

- تزوجت نهلة سلامة 3 مرات.

-نفت أكثر من مرة زواجها من المخرج محمد خان.

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- في السنوات الأخيرة ظهورها في الأعمال الفنية أصبح قليلا للغاية، إذ تقدم عمل كل عامين تقريبا.

- فيما كان آخر أعمالها مشاركتها في مسلسلي "أرض جو، الزبيق" عام 2017.

-اشتهرت بإدوار الإغراء، لكنها أوضحت أكثر من مرة استغربها من ذلك، مؤكدة، في حوار سابق مع الخليج 365: "لم أكن يوما ممثلة إغراء ولم أقدم أدوار إغراء أو أي دور أخجل منه، لكن كفنانة بشعر بالسعادة أن الجمهور والناس يرونني بصورة حلوة كأنثى جميلة".

-أعلنت أكثر من مرة أنها ستقدم دور الشيخة موزة زوجة حاكم قطر السابق، لكن المشروع توقف، حسب تصريحها لـ"الخليج 365".

- أكدت أن غيابها يؤثر على حجم الأدوار المسنود إليها، لكن الفنان بمقدوره أن يعوض فترة غيابه.

- أثنت على أداء الفنانين محمد رمضان وأحمد زاهر بسبب مسلسل البرنس، عبر حسابها على إنستجرام.