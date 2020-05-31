محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
تحتفل الفنانة نهلة سلامة، اليوم، بعيد ميلادها الـ52، إذ إنها من مواليد 31 مايو 1968.
- هي ابنة الموسيقار فاروق سلامة ووالدتها الراقصة نوال الصغيرة، وعمها الموسيقار جمال سلامة.
- بدأت حياتها الفنية في أواخر الثمانينيات، من خلال السينما.
- لديها ابن يدعى فهد.
- تزوجت نهلة سلامة 3 مرات.
-نفت أكثر من مرة زواجها من المخرج محمد خان.
- في السنوات الأخيرة ظهورها في الأعمال الفنية أصبح قليلا للغاية، إذ تقدم عمل كل عامين تقريبا.
- فيما كان آخر أعمالها مشاركتها في مسلسلي "أرض جو، الزبيق" عام 2017.
-اشتهرت بإدوار الإغراء، لكنها أوضحت أكثر من مرة استغربها من ذلك، مؤكدة، في حوار سابق مع الخليج 365: "لم أكن يوما ممثلة إغراء ولم أقدم أدوار إغراء أو أي دور أخجل منه، لكن كفنانة بشعر بالسعادة أن الجمهور والناس يرونني بصورة حلوة كأنثى جميلة".
-أعلنت أكثر من مرة أنها ستقدم دور الشيخة موزة زوجة حاكم قطر السابق، لكن المشروع توقف، حسب تصريحها لـ"الخليج 365".
- أكدت أن غيابها يؤثر على حجم الأدوار المسنود إليها، لكن الفنان بمقدوره أن يعوض فترة غيابه.
- أثنت على أداء الفنانين محمد رمضان وأحمد زاهر بسبب مسلسل البرنس، عبر حسابها على إنستجرام.
كانت هذه تفاصيل خبر "والدها موسيقار ووالدتها راقصة ومشروع عن الشيخة موزة لم يكتمل".. معلومات عن نهلة سلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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