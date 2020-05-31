شاهد .. صورة نادرة جدًا تجمع بين حسن حسني ومصطفى متولي

تداولت بعض الصفحات عبر حسابات مواقع السوشيال ميديا، صورة نادرة للنجم حسن حسني والنجم مصطفى متولي. وظهر من خلالها حسن حسني ومصطفى متولي في كواليس تصوير فيلم الطعنة الأخيرة. ومصطفى متولي في كواليس تصوير فيلم الطعنة الأخيرة. Advertisements وفيلم الطعنة الأخيرة من تأليف منى الصاوي، وإخراج إسماعيل حسن، وبطولة كل من عايدة رياض، مصطفى متولي، حسن حسني، نبيلة كرم، ياسمين، كمال الزيني، كوثر رمزي، ماجدة كامل، مطاوع عويس، حمدي هيكل، منصور الجوهري، سيد مصطفى، مجدي محجوب، منى أبو الفتوح، سونيا محمود، محمد محمود، وائل رسمي، يسرا فضل. عايدة رياض، مصطفى متولي، حسن حسني، نبيلة كرم، ياسمين، كمال الزيني، كوثر رمزي، ماجدة كامل، مطاوع عويس، حمدي هيكل، منصور الجوهري، سيد مصطفى، مجدي محجوب، منى أبو الفتوح، سونيا محمود، محمد محمود، وائل رسمي، يسرا فضل.

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