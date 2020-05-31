نجوم ذا فويس يودعون حسن حسني بكلمات مؤثرة

ودع كل من نجمات ذا فويس إنجي أمين و إيمان عبد الغني، ونجم ذا فويس كيدز أحمد السيسي، النجم الراحل حسن حسني، وجاء ذلك عبر حسابتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونعت إنجي أمين، الفنان القدير حسن حسني، قائلة: ربنا يرحمه و يجعل مثواه الجنة الفنان حسن حسنى فى ذمة الله لا اله إلا الله.

ونعى أيضًا أحمد السيسي نجم ذا فويس كيدز، الفنان

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القدير حسن حسني، قائلًا: الفنان القدير حسن حسني في ذمة الله.. انا لله و انا اليه راجعون.

وكما نشرت الفنانة إيمان عبد الغني بعض الصور للنجم حسن حسني، علقت عليها ناعية: فقدنا قيمة فنية كبيرة جداً.. اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة.. وداعاً حسن حسني.