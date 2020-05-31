كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر السفير الفرنسي في لبنان يكرم ماجدة الرومي.. والفنانة توجه له رسالة شكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم السفير الفرنسي في لبنان ​برونو فوشيه​ الفنانة اللبنانية ​ماجدة الرومي​ والتي قامت بتصوير غلافا خاصًا لمجلة vogue العالمية في ​قصر الصنوبر​ في بيروت أمس الجمعة.

والتقى بها السفير هناك بفخر كبير ولم يستطع حبس كلماته المعبّرة فنشر صورًا برفقتها وعلق عليها : "أكبر مطربة لبنانية في العالم العربي في قصر الصنوبر، ماجدة الرومي، بجلالتها، على البيرون التاريخي مشعة".

ومن جانبها، شكرت ماجدة الرومي السفير الفرنسي على التكريم وكتبت عبر صفحتها الرسمية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "شكر وتقدير لسعادة السفير الفرنسي والسفارة الفرنسية في لبنان، أخذتني روعة وجمال هذه الجوهرة وسط بيروت، وسعيدة بإهدائك، سأحتفظ به كعلامة قيمة على متانة الروابط التي تجمع بين بلدينا عنوانها الاحترام والاخوة والصداقة، اتمنى لكم النجاح والتوفيق في مهامكم."

وتستعد ماجدة لإطلاق اغنيتها الجديدة للفرح والسلام والامل، ​غني بكل اللغات​، من تأليفها، والحان وتوزيع ​ميشال فاضل​، تسجيل استديو رالف سليمان، ميكس وماسترينغ ادوارد مونيير.