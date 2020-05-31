كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر "ما حدا يقولي شعب متحضر".. جو رعد ينتقد الشعب الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفنان اللبناني ​جو رعد،​ عن غضبه الشديد من الشعبين الأوروبي والأميركي، وذلك من خلال منشور له بصفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق قائلًا: "ما بقى حدا يقلي بالامانة ولا حدا يقلي أوروبا وأمريكا شعب امين و متحضر و (ما بيسرق).

وأضاف: "أي والله لو ما الكاميرات أي لكانت المحلات وجيوب الناس نسرقت رغم هيك نطروا اول فوضى سرقوا اكبر المتاجر وبعدكن عم تحكوا على لبنان يا حسرة".

وكان جو رعد قد عبّر عن حزنه الشديد لوفاة الممثل المصري ​حسن حسني​ وكتب تعليقاً جاء فيه :"خسارة كبيرة بالوطن العربي الله يرحمك شكراً الك على كل لحظة حلوة وعلى كل ضحكة رسمتها على وجهنا".