يارا تختتم حفلات عيد الفطر على مسرح المجاز بطلّة سوداء ساحرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختتمت الفنانة اللبنانية يارا حفلات عيد الفطر بحفل غنائي احيته على مسرح المجاز بالشارقة في الإمارات، حيث تم نقل الحفل مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للمسرح، حرصاً على سلامة الجميع، وتطبيقاً لفكرة التباعد الاجتماعي كإجراء وقائي للحد من انتشار وباء كورونا.

يارا تألقت على المسرح بطلّة سوداء ساحرة ارتدت فيها فستان فضفاض ذو تطريزات فضية براقة، متضمناً حزام أبرز جمال قوا الفنانة اللبنانية التي حرصت على تقديم باقة من أجمل أغانيها المفضلة لدى جمهورها، حيث بدأت فقراتها الغنائية قائلة: «بالرغم من الظروف، نحاول أن نغني لكم في أي مكان».

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من ناحية أخرى، طرحت يارا أغنية منفردة جديدة بعنوان «ما خطر عالبال» وهي من كلمات أحمد بن فارس، ألحان أسامة العطار وتوزيع هشام السكران، وهي ثاني أغنية تطرحها يارا بعد أزمة كورونا، بعد أغنية «حبيبي يا» وهي باللهجة الخليجية، كلمات أصايل، ألحان البحر، توزيع حاتم منصور.

وعن انتقادات طرحها للأغنية في هذه الفترة الحرجة التي ينشغل فيها العالم بأخبار «كورونا»، قالت يارا: «لست ضد أن يطرح الفنان أعمال جديدة في ظلّ هذه الأزمة التي نعيشها، وهذا ليس خطأ برأيي، فأنا شخصياً أدخل إلى “يوتيوب” وأستمع إلى الموسيقى لتغيير مزاجي من كل شيء سيء».

يُذكر أن الفنانة اللبنانية تتواجد حالياً في دبي، حيث سبق وصرحت بأن الحجر المنزلي لم يؤثر سلبياً عليها، ووصفت نفسها بالـ«بيتوتية»، في الوقت الذي شددت فيه على اشتياقها لعائلتها ومنزلها في لبنان، ولشقيقها في أمريكا، متمنية للجميع الصحة والسلامة.