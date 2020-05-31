محمد منير يتألق في حفل أون لاين في أول ظهور بعد جراحته الأخيرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري محمد منير حفل أون لاين فى منزله برعاية الشركة المصرية للاتصالات، وذلك في أول ظهور له بعد عمليته الجراحية الأخيرة

الكينج محمد منير قدم خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه ومنها أغنية “علمونى عينيكى” وشاركته فى غنائها المطربة دينا الوديدى، كما غنى الكينج أيضا أغنية “شبابيك” مع المطربة نوران أبو طالب.

ويأتى هذا الحفل ضمن الحفلات التى أحياها نجوم الغناء والطرب بمناسبة عيد الفطر “أون لاين” تنفيذا للتباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان الكينج محمد منير قد بدأ حفله الغنائي، الذي يبثه من داخل منزله “أون لاين، بأغنية “وسط الدايرة”، بعد أن قدم فرقته الموسيقية، كما قدم دينا الوديدى ونوران أبو طالب وأحمد زيزو، الذين شاركوه تقديم الأغنيات.

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يذكر أن الفنان المصري محمد منير قد خضع مؤخرا لجراحة دقيقة في العظام، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وكان من المقرر أن يجري منير هذه الجراحة في ألمانيا، لكنه تواصل مع الأطباء وقرروا إجراءها في المستشفي الطبي العالمي.

منير وجه رسالة شكر للفريق الطبي الذي أجرى له الجراحة، اللواء الجراح العالمي رؤوف العباسي، واللواء طبيب هاني نجيب الذي أشرف على فريق التخدير، ولكل الأطباء وطاقم التمريض عما بذلوه من جهد كبير، ليستعيد كامل لياقته.

الفنان المصري أكد أنه يخضع لجلسات علاج طبيعي في منزله، تحت إشراف الطبيبة الألمانية جينفر رايمان، وشدد على أنه من طلب عدم نشر أي أخبار أثناء وجوده بالمستشفى حتى لا يُرهق الأصدقاء والمحبين بزيارته، خاصة وسط المطالبة بالتباعد الاجتماعي بسبب وباء كورونا.