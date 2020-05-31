سعد الصغير يهاجم أهل الفن لتغيبهم عن جنازة حسن حسني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقد الفنان المصري سعد الصغير، غياب نجوم الفن عن جنازة الفنان المصري حسن حسني، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم السبت بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ 89 عامًا.

سعد الصغير، قال خلال لقائه في برنامج “et بالعربي”: “حسن حسني فنان طيب للغاية ومحب للجميع، وأنا كنت عيل صغير أول مرة أقف قدام الكاميرا وساعدني وقالي اعمل كذا وكذا.. راجل طيب جدا.. كنت متوقع كل الفنانين تيجي عشان نصلي عليه كلنا.. لكن محدش جه”.

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واضاف: “الناس اللي مجتش عشان كورونا أنت جاي لربنا وجاي عشان تتعظ.. خايفين؟! نخاف من إيه.. أنت لو عامل كل احتياطاتك وكحول وتعقيم وربنا رايد هيحصل.. كلنا هنموت كله هيموت.. زعلان جدا إن الفنانين كلهم مجوش والله.. الله يرحمه”.

وكان آخر عمل شارك فيه الفنان الراحل كان من خلال مسلسل “سلطانة المعز” مع الفنانة غادة عبدالرازق ومن قبلها مسلسل “أبو جبل” مع الفنان مصطفى شعبان الذي عرض في رمضان من عام 2018.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي، بفيلم “خيال مآتة”، من بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.