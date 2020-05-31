محمد منير يبكي خلال حفله الغنائي الأخير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد منير، حفلًا غنائيًا أذيع لايف من داخل منزله، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات المحمول المصرية.

محمد منير، في أول ظهور له بعد الجراحة التي خضع لها مؤخرًا في قدمه، قدم مجموعة مميزة من أهم أغانيه ولم يتمالك محمد منير، نفسه من البكاء، وبالتحديد خلال غنائه “حدوتة مصرية”، بسبب النجاح الذي حققته بعد طرحها.

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وحرص على طمأنة جمهوره ومحبيه علي صحته حاليًا، وذلك خلال حفله حينما تطرق إلى العملية الذي أجراها في مفصل الحوض قائلًا، إنه حاليًا أصبح في صحة جيدة وليثبت ذلك للجميع قام بالوقوف على كلتا قدميه، ثم حرص على توجيه الشكر لكل الأطباء الذين ساندوه وأشرفوا على علاجه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هذا الأمر هو من أعاده للحياة.

غنى الكينج أغنية “علموني عينيكي” وشاركته في غنائها المطربة دينا الوديدي، كما غنى الكينج أيضا أغنية “شبابيك” مع المطربة نوران أبو طالب، يأتي هذا الحفل ضمن حفلات التي أحياها نجوم الغناء والطرب بمناسبة عيد الفطر “أون لاين” تنفيذا للتباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان الكينج محمد منير بدأ حفله الغنائي الذي يبثه من داخل منزله “أون لاين، بأغنية “وسط الدايرة”، بعد أن قدم فرقته الموسيقية، كما قدم دينا الوديدي ونوران أبو طالب وأحمد زيزو، الذين شاركوه تقديم الأغنيات.