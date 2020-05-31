هيا الشعيبي تسخر من ارتفاع أسعار الكمامات: سنستبدلها بحفاظات الأطفال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سخرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي من ارتفاع أسعار الكمامات في بلدها، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هيا قالت، خلال المقطع، إن أسعار الكمامات كانت في السابق منخفضة، وأنه كان يتم شراء الكمامات لتضعها العاملات المنزليات أثناء عملهن في المطبخ.

الفنانة الكويتية أضافت مازحة أنه من الأفضل وضع حفاظات الأطفال على الوجوه بدلا من الكمامات، نظرا لارتفاع أسعارها.

هيا الشعيبي تلقت الكثير من الانتقادات بسبب هذا التصريح، وأكدوا أنه كا من الأفضل أن تنتقد ارتفاع أسعار الكمامات بطريقة أخرى، فيما سخر البعض الآخر من شكواها من ارتفاع أسعار الكمامات في حين أن الفنانات يشترين ملابسهن بأسعار خيالية.

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وكانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي قد تعرضت مؤخرا لاتهام بأنها قامت بسرقة التبرعات التي جمعتها من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين من أزمة فيروس كورونا.

هيا دافعت عن نفسها، بقولها: “أنا عندي جروب كويتيات وهذا الشيء أول مرة أقوله عشان إحنا بنساعد الناس.. والله وكتاب ربي أنا من مالي وحسابي الحر بساعد الناس.. اللي محتاج يبعتلي وأنا أبعت يتأكدوا أنه محتاج وبنتواصل معاه ونبعتلوا”.

الفنانة الكويتية أضافت: “قبل كام يوم في ناس بعتتلي أنه في فنانين متبرعين وأنا اللي واخدة فلوسهم والله إحنا من الصبح بنطلع ونطق الأبواب ونعطي.. وإحنا ما حدا عطانا شيء ولا أخذ من أحد شيء أنا بعطي من حر مالي”.