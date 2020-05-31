شيرين عبدالوهاب بزيادة وزن كبيرة في أحدث ظهور لها.. شاهد ماذا فعل الحجر المنزلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت صورة حديثة للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بدت فيها بزيادة وزن كبيرة.

الفنانة المصرية ظهرت في الصورة مرتدية عباءة فضفاضة ملونة كشفت عن زيادة وزنها بشكل كبير، كما أطلت بدون مساحيق تجميلية على وجهها.

جمهور شيرين تسائلوا عن سر زيادة وزنها بهذا الشكل، فيما تكهن البعض بأنها حامل في طفلها الأول من زوجها الفنان حسام حبيب.

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وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد خضعت منذ عدة أشهر لعملية جراحية لإزالة تليف كبير على الرحم، وكشفت الفنانة أن التليف على الرحم تعاني منه عدد كبير من السيدات.

شيرين أضافت: “ثلاثة أرباع السيدات في العالم بيكون عندهم تليف على الرحم، بس اللي عندي كان التليف حجمه كبير، عشان كده شيلته بعملية كبيرة”.

وتابعت: “شيلت التليف بعملية كبيرة استدعت فتح البطن، كأني ولدت قيصري، عشان كده منطقة البطن عندي زادت، وكل جسمي زاد، بس أنا مش مضايقة بالعكس مبسوطة”.

وكشفت، خلال استضافتها في برنامج the insider، أنها تتناول أدوية تحبس المياه في الجسم، ولكنها في نفس الوقت تخضع لجلسات مساج، وتسير على نظام غذائي من أجل عودتها لوزنها الطبيعي.

وأضافت أنها كان أمامها خيارين إما أن تجلس في المنزل حتى تستعيد وزنها، وإما أن تنزل تشتغل بغض النظر عن الانتقادات، قائلة: ” ما هو أنا لإما أقعد في البيت وأرفض الحفلات، لإما أنزل اشتغل وميهمنيش الكلام ده، فانا بنزل اشتغل”.