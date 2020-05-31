حسن حسني.. «القشاش» الذي تفوق على نور الشريف وأحمد زكي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حالة من الحزن انتابت الوسط الفني كله والجمهور إثر وفاة الفنان المصري حسن حسني عن عمر 89 عامًا، بعد أن قدم للسينما والمسرح والتليفزيون أكبر إنتاج على الإطلاق فيما يقارب الـ 500 عمل.

حسن حسني من مواليد عام 1931، عشق الفن منذ صغره، وقدم دور أنطونيو على المسرح في شبابه، وذاع صيته بين المدارس وقتها، هو وصديقه الفنان حسن عابدين.

في التسعينات بدأ حسن في مشاركة نجوم الكوميديا في أعمالهم، وقدم مئات الأفلام الناجحة، وكان تميمة الحظ لهؤلاء النجوم ومنهم محمد سعد، أحمد حلمي، رامز جلال، وغيرهم.

لقب الفنان الراحل بـ «أبو الكوميديانات»، ورغم أن هناك عدد من النقاد هاجموه بسبب مشاركته في افلام مقاولات لا تبرز موهبته القوية إلا أنه لم يرى ذلك، ودافع عن نفسه بقوله إنه في بدايته وجد الكبار يساعدونه، ولذلك قرر أن يفعل ذلك مع الجيل الجديد.

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الفنان حسن حسني أيضا برر مشاركته في هذه الأفلام بأنه يريد أن يؤمن حياته حتى لا يحتاج لأحد ماديا في المستقبل، ولذلك حصل على لقب «القشاش» و لقب «المنشار».

ولا يعرف عدد من الجمهور أن حسن حسني شارك في الكثير من الأعمال الثقيلة، سواء في الدراما أو السينما، وحقق نجاحا كبيرا من خلالها.

في عام 1992 شارك الفنان حسن حسني في فيلم «دماء على الأسفلت»، مع الفنان نور الشريف، والفيلم للمخرج عاطف الطيب، وقدم حسن شخصية الأب الموظف الذي يتهم في شرفه، وله عدة أبناء، ويتعرض لأذى نفسي بعد الشائعات التي تطارده.

وفي المهرجان القومي للسينما المصرية عام 1993 قررت لجنة التحكيم برئاسة لطفي الخولي، منح جائزة التمثيل الأولى للفنان حسن حسني على هذا الدور، مفضلة إياه على نور الشريف (عن نفس الفيلم) وأحمد زكي (عن فيلم ضد الحكومة) ومحمود عبدالعزيز (عن فيلم دنيا عبدالجبار».

وسبق وقال الناقد الفني طارق الشناوي عن هذه الواقعة، على هامش تكريم حسن حسني في مهرجان القاهرة عام 2018: “كنا كلنا بنقول هياخد الجائزة نور الشريف، لأ أحمد زكي، أو محمود عبدالعزيز، وفوجئ الجميع بذهاب الجائزة لحسن حسني عن دوره في فيلم (دماء على الأسفلت) وتسلم عنه الجائزة مخرج الفيلم عاطف الطيب بسبب تواجد حسن في لبنان».

كما لا ينسى الجمهور دور حسن حسني في مسلسل «أبنائي الأعزاء شكرا»، وأيضا دوره في مسلسل «أرابيسك».