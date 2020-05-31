ليدي جاجا ترتدي كمامة مدججة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت النجمة والمطربة الأمريكية ليدي جاجا، في صورة جديدة قامت بنشرها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، كشفت من خلال الصورة عن الكمامة الغريبة التي تستخدمها للوقاية من كورونا.

وكانت جريدة الديلي ميل، قد نشرت الصورة التي ظهرت بها ليدي جاجا مرتدية لكمامات باللون الوردي، مدججة بالمعادن مستوحاة من أغنيتها الجديدة rain on me، مع النجمة الشابة أريانا جراندي.

وكانت ليدي جاجا، قد أعلنت عن طرحها لألبومها الغنائي السادس الذي تقوم بتسجيله عبر أستوديو، وشارك في الغناء به مجموعة كبيرة مميزة من نجوم الغناء بهوليوود.

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وعلى جانب أخر،تفاجئ جمهور النجمة والمطربة الأمريكية ليدى جاجا، بكل جديد، كل فترة حيث اختارت هذه المرة بالخروج بشاحنة نقل كبيرة لتوزيع نسخ مطبوعة من ألبومها الجديد “Chromatica” إلى تجار التجزئة وسط تفشة فيروس كورونا، وظهرت وهى ترتدى كمامة مميزة باللون البينك.

النجمة العالمية كشفت عن موعد إصدار ألبومها الجديد “Chromatica” المقرر طرحه غدا، حيث نشرت ليدى جاجا صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت فى تعليقها عليها “وتستمر الرحلة.. يمكنك الانضمام إلي رسميًا على Chromatica في 29 مايو”.

وينتظر جمهور ليدى جاجا، طرح الألبوم الجديد بفارغ الصبر، بعدما أصدرت منه أغنية واحدة رسميًا هى أغنية “Stupid Love”، ويعد Chromatica الألبوم السادس لليدى جاجا، والذى سيخدم عودتها إلى أغانى البوب، وذلك وفقًا لما نقله موقع billboard.