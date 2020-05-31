بيونسيه تحرض جمهورها في قضية جورج فلويد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تواصل النجمة والمطربة الأمريكية بيونسيه، حث معجبيها على توقيع عريضة تطالب بالعدالة بعد وفاة الشاب الأسمر المروعه، جورج فلويد على يد ضابط شرطة في ولاية مينيسوتا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكانت جريدة الديلى ميل البريطانية، قد كشفت أن بيونسيه البالغة من العمر 38 عامًا، شاركت فيديو قصير عبر حسابها بموقع انستجرام، الذى حقق أكثر من 3 ونصف مليون مشاهدة خلال أقل من 8 ساعات، وعلقت قائلة: “إذا كنت تريد أن المزيد من التهم الموجهة إلى جميع المتورطين في وفاة جورج فلويد، فانقر على الرابط لتوقيع العريضة.

بيونسيه قالت من خلال الفيديو القصير عبر حسابها بموقع انستجرام: ‘نحن بحاجة للعدالة لجورج فلويد، لقد شهدنا جميعًا مقتله في وضح النهار، نحن مكسورون ومثيرون للاشمئزاز ولا يمكننا تطبيع هذا الألم”.

وأضافت النجمة العالمية البالغة من العمر 38 عاما قائلة : أنا لا أتحدث فقط مع الأشخاص الملونين إذا كنت أبيض ، أسود ، بني ، أو أي شيء بينهما ، أنا متأكد من أنك تشعر باليأس من العنصرية الجارية في أمريكا الآن، لا مزيد من عمليات القتل غير مبررة للبشر ، لا مزيد من رؤية الأشخاص الملونين أقل من البشر لم يعد بإمكاننا النظر بعيدًا”.

واختتمت بيونسيه، قائلة: لقد شهدنا مرات عديدة عمليات القتل العنيفة هذه دون عواقب، نعم ، تم اتهام شخص ما ولكن العدالة بعيدة عن التحقيق”.

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وطالبت من جمهورها التوقيع على العريضة، قائلة: رجاء التوقيع على العريضة ومواصلة الصلاة من أجل السلام والرحمة والشفاء من أجل بلدنا. شكرا جزيلا لك”.

والجدير بالذكر أن جورج فلويد المواطن الأمريكى الإفريقى الأصل توفى فى المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو للحادث.

ويشار إلى أن قوات الخدمة السرية فى الولايات المتحدة، كانت قد أصدرت قرارا، يوم الجمعة، بإغلاق البيت الأبيض بسبب الاحتجاجات خارج البوابات على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصل إفريقى.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، وفق روسيا اليوم، إنه ومع وصول المتظاهرين إلى شارع بنسلفانيا - لافاييت بارك، تم إغلاق البيت الأبيض، بالإضافة إلى قاعة المؤتمرات الصحفية ومكاتب الصحفيين، وأضافت، أن ضباط الخدمة السرية لم يسمحوا لأحد بالخروج من البيت الأبيض.

وأفادت وسائل الإعلام بأن عناصر من قوات الخدمة السرية أوقفت شخصا على الأقل من المتظاهرين بالقرب من البيت الأبيض، مشيرة إلى أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل لتفريق المحتجين.