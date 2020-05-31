أنجلينا جولي تتصالح مع براد بيت

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اتمت “شيلوه”، ابنة النجمة ولممثلة الشهيرة أنجيلينا جولي والنجم الهوليودي براد بيت عامها الرابع عشر، وهو الأمر الذي أدى إلى تصالح الوالدين واتفاقهما لجعل عيد ميلادها لا ينسى.

ولم يكن هذا الأمر بسيطا، خلال فترة الحجر الصحي، ولكن أنجلينا جولي وجدت مخرجا لذلك من خلال تنظيم حفلة عبر الإنترنت مع صديقات ابنتها شيلوه.

ووعد الوالدان شيلوه، أنه بمجرد أن تنتهي فترة الحجر الصحي ستنتظرها حفلة ضخمة، ويمكن أن تكون في منزل براد بيت الذي يمتلك حديقة تزلج كبيرة في فناء البيت.

وبحسب الإعلام الغربي، فإن الثنائي العالمي عازم على جعل الحفلة رائعة، كون الفتاة البالغة من العمر 14 عاما لا تدرك أنه بسبب الحجر الصحي لا يمكنها مشاركة فرحتها مع أصدقائها المقربين>

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وبحسب مصادر مطلعة، فإن براد بيت لا يصدق إلى الآن أن ابنته أتمت الرابعة عشر من عمرها، حيث يحاول النجم التواصل وقضاء الوقت معها أكثر.

وعلى جانب أخر، كشفت الفنانة والنجمة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي، مؤخرا، خلال مقال إفتتاحي بمجلة تايم، في عدد يوم الخميس، 9 إبريل، وتحدثت فيه عن الإساءة التي قد يتعرض لها الأطفال أثناء جبرهم على البقاء في المنزل خلال فترة الحجر الصحي.

وأشارت النجمة العالمية في مقالها، إلى أن تسريح العمال بشكل جماعي وإنعدام الأمن الاقتصادي قد يزيد من خطر العنف المنزلي، وكتبت أن عدم الحصول على وجبات الطعام في المدرسة يضر بالأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

الناشطة الإجتماعية البالغة من العمر 44 عامًا، كشفت إلى أن الأطفال قد يكونون عرضة بشكل أكبر للتأثيرات الثانوية للوباء، على الرغم من أنهم أكثر مقاومة لأعراض كورونا الجسدية، وكتبت أنجلينا: إن عزل الضحية من العائلة والأصدقاء هو تكتيك معروف للسيطرة على المرض، مما يعني أن الإبعاد الاجتماعي الضروري لوقف كوفيد-19 هو الذي سيتسبب دون قصد في ارتفاع مباشر لمعاناة الأطفال الضعفاء.