شكرا لقرائتكم خبر عن ابرزهم كريسي تيجان وناعومي.. هؤلاء المشاهير دعموا مظاهرات مينيابوليس بالأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردود فعل غاضبة اجتاحت بلدان عديدة في أمريكا منذ وفاة جورج فلويد الذى قتل علي يد شرطي بعدما تم التقاط فيديو له وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بطريقة غير آدمية تحت أقدام الشرطي، وهو الأمر الذى وصل إلي عدداً من المشاهير الذين قرروا جمع الأموال لصالح صندوق يعرف باسم صندوق الحرية في مينيابوليس اسم الولاية التي شهدت الواقعة.

وذلك بعدما توفي فلويد في الـ 25 مايو في مينيابوليس بعد أن أبقى ضابط شرطة ركبته على رقبته لعدة دقائق ، رغم تأكيد فلويد بأنه لا يستطيع التنفس عدة مرات، .. ورغم القبض على الضابط واتهامه بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ بعد بضعة أيام إلا أنه تم إطلاق النار على ثلاثة ضباط شرطة آخرين شوهدوا في شريط الفيديو المنتشر على نطاق واسع فيما يتعلق بالحادث.

ووفقاً لموقع variety فإن الكثيرون بداوا في التبرع لصندوق الحرية في مينيسوتا ، وهي منظمة توفر الأموال للمتظاهرين الذين تم القبض عليهم ويحتاجون إلى دفع الكفالة، .. وهو ما دفع عدد من المشاهير للتعاطف مع عدداً ممن سجنوا خلال تلك التظاهرات، حيث أعلنت Chrissy Teigen أنها ستتبرع بـ 100،000 دولار لإنقاذ الناس، ثم رفعت في وقت لاحق المبلغ لـ200،000 دولار.

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عدد من المشاهير ممن حرصوا على التبرع

كما قام ستيف كاريل وبن شوارتز ودون تشيدل للتأكيد عبر وسائل السوشيال ميديا بقيامهم بالتبرع لصالح المساجين، وهو نفس الأمر الذى قام به موسيقيين مثل هاري ستايلز وناعومي وغيرهم.