صحفيون وفنانون سعوديون ينشرون صورا تجمعهم بالراحل حسن حسنى

الأحد 31 مايو 2020

شارك عدد من الصحفيين والفنانين بالمملكة العربية السعودية على موقع "نويتر" بمجموعة من الصور التى جمعتهم بالفنان الراحل حسن حسنى الذى وافته المنية منذ ساعات.



ونشر الصحفى والإعلامى السعودى نعيم تميم الحكيم، مجموعة من الصور التى جمعته بالراحل حسن حسنى قائلا: "ورحل زارع الابتسامة صاحب القلب الأبيض والأب الروحى للكوميديا".

ورحل زارع الابتسامة صاحب القلب الأبيض والأب الروحي للكوميديا وأحد أهرمات الفن المصري الفنان الكبير القدير #حسن_حسني رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح الجنان حبه للناس وتواضعه ومساعدته للاخرين بجانب جمال أعماله مآثر ستظل عالقة في وجدان كل من عرفه #حسن_حسني_الله_يرحمك #مصر pic.twitter.com/7pYX16fVwO

ورحل زارع الابتسامة

صاحب القلب الأبيض

والأب الروحي للكوميديا

وأحد أهرمات الفن المصري

الفنان الكبير القدير #حسن_حسني رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح الجنان

حبه للناس وتواضعه ومساعدته للاخرين بجانب جمال أعماله مآثر ستظل عالقة في وجدان كل من عرفه #حسن_حسني_الله_يرحمك #مصر pic.twitter.com/7pYX16fVwO — نعيم تميم الحكيم (@NaeemTamimalhak) May 30, 2020

نعيم تميم الحكيم@NaeemTamimalhak

ورحل زارع الابتسامة صاحب القلب الأبيض والأب الروحي للكوميديا وأحد أهرمات الفن المصري الفنان الكبير القدير #حسن_حسني رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح الجنان حبه للناس وتواضعه ومساعدته للاخرين بجانب جمال أعماله مآثر ستظل عالقة في وجدان كل من عرفه #حسن_حسني_الله_يرحمك#مصر

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ورحل زارع الابتسامة

صاحب القلب الأبيض

والأب الروحي للكوميديا

وأحد أهرمات الفن المصري

الفنان الكبير القدير #حسن_حسني رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح الجنان

حبه للناس وتواضعه ومساعدته للاخرين بجانب جمال أعماله مآثر ستظل عالقة في وجدان كل من عرفه #حسن_حسني_الله_يرحمك #مصر pic.twitter.com/7pYX16fVwO — نعيم تميم الحكيم (@NaeemTamimalhak) May 30, 2020

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ورحل زارع الابتسامة

صاحب القلب الأبيض

والأب الروحي للكوميديا

وأحد أهرمات الفن المصري

الفنان الكبير القدير #حسن_حسني رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح الجنان

حبه للناس وتواضعه ومساعدته للاخرين بجانب جمال أعماله مآثر ستظل عالقة في وجدان كل من عرفه #حسن_حسني_الله_يرحمك #مصر pic.twitter.com/7pYX16fVwO — نعيم تميم الحكيم (@NaeemTamimalhak) May 30, 2020

كما نعى الممثل السعودى عبد المجيد الرهيدى، الفنان حسن حسنى قائلا: حسن حسنى أدخل السعادة على قلوب 3 أجيال مختلفة.. رحل بعد ما صنع لنا عصر من الضحك والشجن".

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حسن حسني ادخل السعادة على قلوب ثلاثة اجيال مختلفة، رحل بعد ما صنع لنا عصر من الضحك والشجن. انا حزين وتعبان وماني عارف ايش اسوي يارب .. يارب يالله اسكنه فسيح جناتك يا الله يارب العالمين .. ارجوكم ادعو له بالرحمة والمغفرة ???????????????? pic.twitter.com/9IoN4WauH2

حسن حسني ادخل السعادة على قلوب ثلاثة اجيال مختلفة، رحل بعد ما صنع لنا عصر من الضحك والشجن.



انا حزين وتعبان وماني عارف ايش اسوي يارب .. يارب يالله اسكنه فسيح جناتك يا الله يارب العالمين .. ارجوكم ادعو له بالرحمة والمغفرة 🇪🇬🇸🇦 pic.twitter.com/9IoN4WauH2 — عبدالمجيد الرهيدي (@MajeedAlrhedi) May 30, 2020

عبدالمجيد الرهيدي✔@MajeedAlrhedi

حسن حسني ادخل السعادة على قلوب ثلاثة اجيال مختلفة، رحل بعد ما صنع لنا عصر من الضحك والشجن. انا حزين وتعبان وماني عارف ايش اسوي يارب .. يارب يالله اسكنه فسيح جناتك يا الله يارب العالمين .. ارجوكم ادعو له بالرحمة والمغفرة

حسن حسني ادخل السعادة على قلوب ثلاثة اجيال مختلفة، رحل بعد ما صنع لنا عصر من الضحك والشجن.



انا حزين وتعبان وماني عارف ايش اسوي يارب .. يارب يالله اسكنه فسيح جناتك يا الله يارب العالمين .. ارجوكم ادعو له بالرحمة والمغفرة 🇪🇬🇸🇦 pic.twitter.com/9IoN4WauH2 — عبدالمجيد الرهيدي (@MajeedAlrhedi) May 30, 2020 /photo/1 حسن حسني ادخل السعادة على قلوب ثلاثة اجيال مختلفة، رحل بعد ما صنع لنا عصر من الضحك والشجن.



انا حزين وتعبان وماني عارف ايش اسوي يارب .. يارب يالله اسكنه فسيح جناتك يا الله يارب العالمين .. ارجوكم ادعو له بالرحمة والمغفرة 🇪🇬🇸🇦 pic.twitter.com/9IoN4WauH2 — عبدالمجيد الرهيدي (@MajeedAlrhedi) May 30, 2020 /photo/1 حسن حسني ادخل السعادة على قلوب ثلاثة اجيال مختلفة، رحل بعد ما صنع لنا عصر من الضحك والشجن.



انا حزين وتعبان وماني عارف ايش اسوي يارب .. يارب يالله اسكنه فسيح جناتك يا الله يارب العالمين .. ارجوكم ادعو له بالرحمة والمغفرة 🇪🇬🇸🇦 pic.twitter.com/9IoN4WauH2 — عبدالمجيد الرهيدي (@MajeedAlrhedi) May 30, 2020 /photo/1 حسن حسني ادخل السعادة على قلوب ثلاثة اجيال مختلفة، رحل بعد ما صنع لنا عصر من الضحك والشجن.



انا حزين وتعبان وماني عارف ايش اسوي يارب .. يارب يالله اسكنه فسيح جناتك يا الله يارب العالمين .. ارجوكم ادعو له بالرحمة والمغفرة 🇪🇬🇸🇦 pic.twitter.com/9IoN4WauH2 — عبدالمجيد الرهيدي (@MajeedAlrhedi) May 30, 2020 /photo/1

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حسن حسني ادخل السعادة على قلوب ثلاثة اجيال مختلفة، رحل بعد ما صنع لنا عصر من الضحك والشجن.



انا حزين وتعبان وماني عارف ايش اسوي يارب .. يارب يالله اسكنه فسيح جناتك يا الله يارب العالمين .. ارجوكم ادعو له بالرحمة والمغفرة 🇪🇬🇸🇦 pic.twitter.com/9IoN4WauH2 — عبدالمجيد الرهيدي (@MajeedAlrhedi) May 30, 2020

Twitter Ads info and privacy

حسن حسني ادخل السعادة على قلوب ثلاثة اجيال مختلفة، رحل بعد ما صنع لنا عصر من الضحك والشجن.



انا حزين وتعبان وماني عارف ايش اسوي يارب .. يارب يالله اسكنه فسيح جناتك يا الله يارب العالمين .. ارجوكم ادعو له بالرحمة والمغفرة 🇪🇬🇸🇦 pic.twitter.com/9IoN4WauH2 — عبدالمجيد الرهيدي (@MajeedAlrhedi) May 30, 2020

وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.