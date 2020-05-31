كارول سماحة لمتابع يطالبها بالتركيز فى الفن: ماتتابعنيش تانى

الأحد 31 مايو 2020

تعد النجمة كارول سماحة واحدة من أكثر النجمات على مستوى العالم العربى استخداماً لموقع تويتر، حيث تشارك متابعيها بآرائها أولاً بأول، وهو ما نتج عنه هجوم مؤخراً من قبل واحد من هؤلاء المتابعين مما استلزم من كارول سماحة الرد وعدم تفويت الأمر، القصة بدأت حينما علقت النجمة الشهيرة على خبر نشرته أحد المواقع حول اقتراب الصين من عمل لقاح يقى من الإصابة بفيروس كورونا وعلقت عليه بكتابة: " لقاح الكورونا هى صفقة التاريخ!!،.. اللعبة أصبحت واضحة".



وما أن نشرت تلك التغريدة حتى قابلها أحد المتابعين بالسخرية منها حينما علق على ذلك بمطالبتها بالتركيز فى الفن شأنها شأن الفنانين، بحجة أن عليها عدم الإفتاء هى أو غيرها، لأنها حالة عدم تركيزها فى الفن سيسمع حمو بيكا أفضل.

وهو ما قابلته كارول سماحة بهجوم من جانبها عبر تدوينة أخرى قالت فيها: "أنت بأى عصر عايش حضرتك؟؟؟ مين حضرتك؟؟ لإعطاء الناس إذن يحكوا أو ما يحكوا!! هيدا موضوع بيتعلق بصحتى، أنا مش بغبغان فقط بغنى!!! أنا موجودة على شبكة التواصل الاجتماعى لأتفاعل وأعلق على أحداث المجتمع أيضا.. لا تتبعنى بعد اليوم شكرا ????????."

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كارول سماحة

وكانت كارول سماحة حرصت مؤخراً على نعى الفنان الراحل حسن حسني من خلال تويتر حين كتبت: "وداعا للمصدر الأيقونى للكوميديا فى مصر والعالم العربى، وداعا حسن حسنى".