دفعت 200 جنيه علشانها.. راندا البحيرى فى صورة نادرة أيام الطفولة مع سمير غانم

الأحد 31 مايو 2020

شاركت الفنانة راندا البحيري متابعيها بصورة نادرة لها ظهرت خلالها وهي طفلة مع الفنان القدير سمير غانم، وكشفت أن الصورة جاءت خلال كواليس واحدة من مسرحياته، حيث التقطت الصورة بعد انتهاء العرض المسرحي مباشرة، مثلما ظهر خلال تعليقها على الصورة التى أكدت أنها لو كانت التقطت في زمن فيس بوك لكانت نشرتها وكتبت عليها: "مع حبيي قلبي سمورة ????????????".



Advertisements

كما تطرقت راندا البحيري لذكريات كواليس الصورة بتأكيدها أنها دفعت نحو 200 جنيه إلى المسرح من أجل التقاط الصورة، وهو التقليد المتعارف عليه بالنسبة لجمهور المسرح، حيث أكدت راندا خلال تعليقها على الصورة أنها واحدة من عشاق الفنان الكبير سمير غانم منذ أن كانت طفلة وحتى الآن.

جدير بالذكر أن الفنان القدير سمير غانم غاب عن المشاركة فى دراما رمضان هذا العام، حيث لم يشارك فى أىّ من المسلسلات الدرامية التى عرضت ضمن مارثون دراما رمضان الماضى.