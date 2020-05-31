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شكرا لقرائتكم خبر عن للوسامة عنوان وللشياكة ألف عنوان.. ناصر القصبى يستعيد ذكرياته بصورة من الطفولة والان مع التفاصيل
الأحد 31 مايو 2020
حرص الفنان الكوميدي السعودي ناصر القصبي على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصورة له من دولاب الذكريات لفترة طفولته عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر. وكتب القصبي على الصورة التى تداولت بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا: "للوسامة عنوان وللشياكة ألف عنوان، ولا أحد يكلمني لو سمحتوا".
للوسامة عنوان وللشياكة ألف عنوان ولا احد يكلمني لو سمحتوا pic.twitter.com/F9VXypjxBz
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وشارك القصبي مؤخرا في أول عمل فني درامي يهدف إلى توعية المواطنين في المملكة العربية السعودية من خطورة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الجهات الصحية في السعودية بمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والحد من انتشاره.
ويظهر ناصر القصبي في العمل الفني وهو برفقة الدكتور الشمراني والحبيب، أثناء محاولتهم منع ريماس منصور وأسيل عمران من الخروج من المنزل.
كما يوجهون نصائح بشكل فكاهي لمواجهة خطر عدوى الفيروس، منها عدم المصافحة، والحرص على غسل اليدين باستمرار، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية لمواجهة الوباء.
يذكر أن الفنان ناصر القصبي قام ببطولة مسلسل العاصوف الجزء الثاني والذي تم عرضه خلال رمضان 2019 بطولة الفنان ناصر القصبي، عبدالإله السناني، والفنانة ليلي السلمان وريم عبدالله ومجموعة أخرى من نجوم الشاشة الخليجية، والمسلسل من إخراج المثنى صبح وتأليف عبد الرحمن الوابلي.
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